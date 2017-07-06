Onur Kılıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

30 Haziran'da sabaha karşı İzmir'de evi basılarak gözaltına alınan Özgürlük ve Dayanışma Partisi MYK Üyesi Onur Kılıç, 6 günlük gözaltının ardından ifadesi alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kılıç, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Birgün'de yer alan habere göre, Ali Kılıç, Volkan Şenyıldız ve Evrim Çakır da çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nevra Aksakal, Haydar Eskiköy, Ramazan Toy ve Cavit Yılmaz ise tutuklandı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, örgüt propagandası yapmak ve cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle mahkmeye sevk edilen Kılıç provokasyon amacıyla kurulduğu izlenimi veren ‘Türkiye Halk Savaşı’ isimli sahte Twitter hesabın yaptığı paylaşımlardan Onur Kılıç sorumlu tutulmuştu.

Gençlik Muhalefeti ise yaptığı yazılı açıklamada, 6 gün gözaltında tutulan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi Onur Kılıç'ın derhal serbest bırakılması gerektiği ifade etti. Açıklamada "Kumpaslarla kurduğunuz rejiminiz, kumpaslarla ayakta kalamayacak." denildi.