Onur Havayolları pilotundan hac ve umre iddiası: Şirket 10 yıl boyunca uçak başına her ay 1.5 milyon dolar kazandı; bu paralar nerede?

Onur Havayolları'nın 1600 çalışanı 21 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle şirket önünde toplanarak haklarını arayacak. Çalışanlar maaşlarının pandemi dönemi öncesinde ödenmemeye başladığını belirten bir pilot ise "Sadece hac ve umre için 6 geniş gövdeli uçak 10 yıl boyunca uçak başına her ay 1.5 milyon dolar kazandı. Bu operasyonlarda ben de vardım. Basit hesapla yılda 1 milyar, 10 yılda 10 milyar lira eder. Bu para nerede, neden maaşlarımızı ödemiyorlar." iddiasında bulundu.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre çalışanlar şirkete mali denetim getirilmesini talep ederek şunları açıkladı: