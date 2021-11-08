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Ekonomi

Onur Havayolları pilotundan hac ve umre iddiası: Şirket 10 yıl boyunca uçak başına her ay 1.5 milyon dolar kazandı; bu paralar nerede?

"Neden maaşlarımızı ödemiyorlar"

08 Kasım 2021 12:03

Onur Havayolları'nın 1600 çalışanı 21 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle şirket önünde toplanarak haklarını arayacak. Çalışanlar maaşlarının pandemi dönemi öncesinde ödenmemeye başladığını belirten bir pilot ise "Sadece hac ve umre için 6 geniş gövdeli uçak 10 yıl boyunca uçak başına her ay 1.5 milyon dolar kazandı. Bu operasyonlarda ben de vardım. Basit hesapla yılda 1 milyar, 10 yılda 10 milyar lira eder. Bu para nerede, neden maaşlarımızı ödemiyorlar." iddiasında bulundu. 

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre çalışanlar şirkete mali denetim getirilmesini talep ederek şunları açıkladı:

  1. Ülkemizin köklü havayolu şirketlerinden Onur Havayolları 2019 yılında 3 milyar 127 milyon lira ciro ile Türkiye’nin 110. büyük firması oldu. 
  2. Buna rağmen 2020 yılında 1600 den fazla personeline henüz ülkemizde pandeminin etkileri görülmediği halde Şubat-Mart maaşlarını ödemedi. 
  3. Yine pandemi döneminde operasyonlarına devam etmesine rağmen, çalışan personellerine hiç bir maaş ödemesi yapmayıp haklarını hiç etti. 
  4. 21 aydır çalışanlarına maaş ödemediği gibi hiçbir açıklamada bulunmadı.
  5. Şirketimizin göz göre göre iflasa götürülüyor olması ve ilgili kurumların buna duyarsız kalmasından üzüntü duyuyoruz.
  6. Binlerce mağdur Onur Havayolları çalışanları olarak alın terimiz olan tüm hak edişlerimizi istiyoruz. 
  7. Yine devletimizin Onur Havayolları üzerinde ivedi olarak mali denetim getirmesini talep ediyoruz.

 

 

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