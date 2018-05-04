Onur Hamzaoğlu'nun annesi yaşamını yitirdi

17 Şubat'dan beridir Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda bulunan annesi Saliha Hamzaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirtildi.

HDK Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit, haberi kişisel Twitter hesabından paylaştı.

"Eş Sözcümüz, yoldaşımız, hocamız Onur Hamzaoğlu’nun annesi Saliha annemizi kaybetmenin derin acısı içindeyiz" Koçyiğit "Saliha anne uzun süredir hastanede yatıyordu ve genel durumu kötüydü. Buna rağmen Onur Hocayı tahliye etmediler. Öfkeliyiz, Üzgünüz" dedi.

HDK dün, Onur Hamzaoğlu'nun yoğun bakımda bulunan annesini görebilmesi için serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, basın açıklaması gerekçe gösterilerek HDP Kurultayı öncesi 9 Şubat günü sabaha karşı evi basılıp gözaltına alınmış, 17 Şubat’ta tutuklanmıştı.