T24 LogoT24 Logo
Gündem

Onur Haftası’nın ilk partisi: Hayır, hayırdır!

Parti, 10 Şubat günü Sefahathane'de yapılacak

06 Şubat 2017 22:59

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası hazırlıkları kapsamında düzenlediği yılın ilk partisinde, “Hayır” diyecek.

Kaos GL’de yer alan habere göre, Onur Haftası’nın 25. yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleşecek olan yılın ilk partisi, her türlü ayrımcılığa ve nefrete karşı yaşamı savunuyor.

İstanbul'da gerçekleşecek olan parti, 10 Şubat günü Sefahathane'de yapılacak.

Bu partiden elde edilen gelirin bir kısmı Feminist Mekân’a verilecek.

Partide Haziran Düzkan, Deniz Gedizlioğlu ve Derin isimli DJ'ler çalacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için burayı ziyaret edebilirisiniz. 

ETİKETLER

pridelgbtparti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24