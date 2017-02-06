Onur Haftası’nın ilk partisi: Hayır, hayırdır!

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası hazırlıkları kapsamında düzenlediği yılın ilk partisinde, “Hayır” diyecek.

Kaos GL’de yer alan habere göre, Onur Haftası’nın 25. yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleşecek olan yılın ilk partisi, her türlü ayrımcılığa ve nefrete karşı yaşamı savunuyor.

İstanbul'da gerçekleşecek olan parti, 10 Şubat günü Sefahathane'de yapılacak.

Bu partiden elde edilen gelirin bir kısmı Feminist Mekân’a verilecek.

Partide Haziran Düzkan, Deniz Gedizlioğlu ve Derin isimli DJ'ler çalacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için burayı ziyaret edebilirisiniz.