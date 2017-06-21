Onur Haftası Komitesi'nden Alperen Ocakları'na cevap

Onur Haftası Komitesi, Alperen Ocakları İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bu saldırılara karşı hayatta kaldıklarını belirten KAOS GL'den Yıldız Tar, "Bu tehditlere karşı da suç duyurusunda bulunacağız” açıklamasında bulundu.

25 Haziran’da Taksim’de yapılacak Onur Yürüyüşü için Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın yaptığı, “Devlet eğer müsaade ederse biz müsaade etmeyeceğiz, biz yürütmeyeceğiz” açıklamasının suç olduğunu belirten çevreler, savcıların re’sen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPOT) Yönetim Kurulu’undan avukat Rozerin Seda Kip, Onur Haftası Komitesi Kriz Masası’ndan avukat Tuba Torun, Onur Haftası Komitesi’nden Haziran Düzkan ve KAOS GL’den Yıldız Tar “Bunlara destek verenlere ve bu saldırılara karşı biz hayatta kalmaya devam ediyoruz. Bu tehditlere karşı da suç duyurusunda bulunacağız” açıklamasında bulundu.