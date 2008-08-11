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Spor

Onur da elendi

Erkekler boksta 60 kiloda Onur Şıpal, Porto Rikolu rakibi Jose Pedraza'ya 10-3 yenilerek elendi ...

11 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-



Kariyerinde ilk kez olimpiyat oyunlarına katılan eden 19 yaşındaki Onur Şipal, ilk 2 raundda rakibiyle başa baş bir mücadele ortaya koysa da, geçen yıl Pan Amerikan oyunlarında bronz madalya kazanan Porto Rikolu rakibine yenilmekten kurtulamadı.



Müsabakanın ilk raundu 1-1, ikinci raundu 2-2'lik beraberlikle geçildi. İlk iki raundda çok hareketli olan 19 yaşındaki Onur Şipal, 3. raundla birlikte temposunu kaybetti ve bu raundu Porto Rikolu boksör 7-2 önde kapattı.



Son raundda da etkinliğini devam ettiren Jose Pedraza Gonzalez maçı 10-3 kazanırken, Onur Şipal ise Olimpiyat Oyunları'ndan elendi.

Bu arada Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda da müsabakalar yapılırken, bu sıklette yer alan Türk boksör Yakup Kılıççı ilk turu maç yapmadan geçti. Yakup Kılıççı, ikinci turda Japon Satoshi Shimızu ile mücadele edecek.

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