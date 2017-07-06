Onur Akın: Pazar günkü mitingde 'Bekle Bizi İstanbul'u 1.5 milyon kişiyle söyleyeceğiz

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasının ardından başlatılan Adalet Yürüyüşü’ne ikinci kez katılan sanatçı Onur Akın, pazar günü Maltepe’de düzenlenecek mitingde sahne alacağını ve Bekle Bizi İstanbul şarkısına 1.5 milyon kişinin eşlik etmesini beklediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Güvenpark’tan başlattığı yürüyüşe 22. gününde ikinci kez katılan Akın, “Beşinci günde Kızılcahamam'da da katılmıştım, o zaman yağmur altında bir parkur yürümüştük, bu ikinci katılışım. Şimdi tekrar geldim, pazar günü de büyük mitingde konserimiz olacak. Bu yürüyüşe simge olan şarkılardan birisi benim bestem. Bekle Bizi İstanbul şarkısı… O şarkıyı 1.5 milyon kişiyle hep bir ağızdan adalet için hukuk için eşitlik için söyleyeceğiz” dedi.

“Ülkemizin aydınlık geleceği için bir umut yürüyüşü bu”

İlk gelişinden bu yana yürüyüşe katılımın ve coşkunun arttığını gözlemlediğini ifade eden Akın, “Kızılcahamam tarafında yağmurlu bir yürüyüştü, o biraz katılımı düşürmüştü. Şu an müthiş bir katılım var; insanlar şarkılar, türküler, marşlar söyleyerek ilerliyor. Tamamıyla barışçıl bir şekilde, hiçbir provokasyona mahal vermeyecek şekilde bir kitle yürüyor burada. Dünyanın gördüğü en anlamlı, en onurlu yürüyüşlerden birisi” diye konuştu. Akın, şöyle devam etti:

“Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde müthiş bir direnç ve onurla yürünüyor. Bu onurlu yürüyüşe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin aydınlık geleceği için bir umut yürüyüşü bu.”

"Bekle Bizi İstanbul" şarkısında şu ifadeler yer alıyor:

"Haramilerin saltanatını yıkacağız

Bekle o günler gelsin gelsin İstanbul

Sen bize layıksın bizde sana İstanbul

İstanbul

"Boşuna çekilmedi bunca acılar

Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle

Parklarınla köprülerinle meydanlarınla

Bekle bizi İstanbul"