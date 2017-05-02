T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Onur Air, Moskova uçuşlarına başladı

Türkiye'nin 7 kenti Moskova'ya bağlanıyor

02 Mayıs 2017 22:05

Onur Air, bugün itibariyle Moskova uçuşlarına başlayarak Rusya'daki uçtuğu destinasyon sayısını 3'e yükseltti. Moskova seferlerine başlayan Onur Air'ın ilk uçağı, Moskova Zhukovsky Havaalanı'nda su takları ile karşılandı.

İstanbul-Moskova hattında düzenlenen ilk uçuşuna katılan Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, Moskova Zhukovsky Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde konuştu.

“Rusya ile Türkiye arasında köprü görevi üstleniyoruz”

'Tosun, konuşmasında şunları kaydetti: "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden olumlu bir sürece girmesinin ardından 2017'de turizm ve seyahat açısından umut verici bir yıl yaşıyoruz. Biz de Onur Air olarak bu çerçevede Rusya ile Türkiye arasında bir köprü görevi üstleniyoruz. Moskova Vnukovo Havalimanı'na sefer düzenleyen ilk özel Türk havayolu olan Onur Air, bugün itibariyle de Moskova Zhukovsky Havalimanı'na uçuş gerçekleştiren ilk Türk havayolu şirketi oldu. Moskova Zukovsky Havalimanı'nda ciddi bir potansiyel gördüğümüz için uçuşlarımızı bu havalimanından gerçekleştirmeyi tercih ettik."

Türkiye'nin 7 kenti Moskova'ya bağlanıyor

2 saat 30 dakika süren Moskova seferleri, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Moskova Zhukovsky Havalimanı'na salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 11.15'te, Moskova Zhukovsky Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na ise salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 15.00'te gerçekleşiyor.

Onur Air yolcuları, İstanbul-Moskova arasında doğrudan uçabilmenin yanı sıra Türkiye'de Adana, Antalya, Elazığ, Gaziantep, İzmir, Kayseri ve Trabzon olmak üzere 7 kente uygun fiyatlarla bağlantılı uçabilecek.

 

ETİKETLER

TürkiyerusyaMoskovaonur air

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24