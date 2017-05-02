Onur Air, Moskova uçuşlarına başladı

Onur Air, bugün itibariyle Moskova uçuşlarına başlayarak Rusya'daki uçtuğu destinasyon sayısını 3'e yükseltti. Moskova seferlerine başlayan Onur Air'ın ilk uçağı, Moskova Zhukovsky Havaalanı'nda su takları ile karşılandı.

İstanbul-Moskova hattında düzenlenen ilk uçuşuna katılan Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, Moskova Zhukovsky Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde konuştu.

“Rusya ile Türkiye arasında köprü görevi üstleniyoruz”

'Tosun, konuşmasında şunları kaydetti: "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden olumlu bir sürece girmesinin ardından 2017'de turizm ve seyahat açısından umut verici bir yıl yaşıyoruz. Biz de Onur Air olarak bu çerçevede Rusya ile Türkiye arasında bir köprü görevi üstleniyoruz. Moskova Vnukovo Havalimanı'na sefer düzenleyen ilk özel Türk havayolu olan Onur Air, bugün itibariyle de Moskova Zhukovsky Havalimanı'na uçuş gerçekleştiren ilk Türk havayolu şirketi oldu. Moskova Zukovsky Havalimanı'nda ciddi bir potansiyel gördüğümüz için uçuşlarımızı bu havalimanından gerçekleştirmeyi tercih ettik."

Türkiye'nin 7 kenti Moskova'ya bağlanıyor

2 saat 30 dakika süren Moskova seferleri, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Moskova Zhukovsky Havalimanı'na salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 11.15'te, Moskova Zhukovsky Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na ise salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 15.00'te gerçekleşiyor.

Onur Air yolcuları, İstanbul-Moskova arasında doğrudan uçabilmenin yanı sıra Türkiye'de Adana, Antalya, Elazığ, Gaziantep, İzmir, Kayseri ve Trabzon olmak üzere 7 kente uygun fiyatlarla bağlantılı uçabilecek.