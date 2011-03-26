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Spor

ONUR ABD'DE AMELİYAT OLDU TRABZON (A.A)

26 Mart 2011 17:28

-ONUR ABD'DE AMELİYAT OLDU TRABZON (A.A) - 26.03.2011 - Trabzonspor'un milli kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın, ABD'nin Pittsburgh kentinde yapılan ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Pittsburgh kentinde yer alan Pittsburgh Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatı, Ortopedik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Freddie Fu'nun yaptığı belirtildi. Ameliyatla milli kalecinin ön çapraz bağlarındaki hasarın giderildiğinin anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ameliyat sonrası bakıma alınan milli kalecimiz, rehabilitasyon sürecini de yine aynı yerde bulunan UPMC Sports Medicine Center'da (Pittsburgh Üniversitesi Spor Hekimliği Merkezi) tamamlayacak. Onur'un ameliyatını yapan Prof. Dr. Freddie Fu başta olmak üzere organizasyonda büyük emeği bulunan Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu ve Trabzonspor USA Derneği Başkanı Kaya Boztepe ile oyuncumuza refakat eden iş adamı Cenk Gürkök'e teşekkürlerimizi sunar, başarılı sporcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ederiz.'' Başarılı kaleci, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile yapılan maçın bitiş düdüğü öncesinde sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

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