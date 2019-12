-ÖNÜNDE ABD BAYRAĞI, YÜREĞİNDE AY-YILDIZ ERZURUM (A.A) - 31.01.2011 - ABD Buz Hokeyi Bayan Milli Takımı'nın Türk antrenörü Fahri Paslı, Türkiye'de yapılan bir organizasyona ABD Milli Takımı'nın başında gelip, Türkiye'ye karşı oynamanın çok tuhaf bir duygu olduğunu söyledi. 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için ABD bayan milli takımının başında Türkiye'ye gelen buz hokeyi antrenörü ve milli takım yöneticisi Paslı, yaptığı açıklamada, Türkiye'de buz hokeyi açısından ilkleri yaşadığını söyledi. İlk milli takımda oynadığını, Türkiye'de ilk buz hokeyi okulunun açan kişilerden biri olduğunu, ilk milli takım hocalığını yaptığını ve Türkiye'de buz hokeyi üzerine ilk kitabı yazdığını ifade eden Paslı, ''Buz hokeyine yıllarımı verdikten sonra, ABD'de çok sayıda genç takım ile birkaç kolej takımı çalıştırdım. Oyunların başlamasına az zaman kala da ABD Milli Takımı'na çağrıldım. Oyunların Türkiye'de yapılacak olmasından ötürü faydam olur diye düşündüler'' diye konuştu. ABD takımının başına geçme kararını vermenin, kendisi için zor olduğunu dile getiren Fahri Paslı, ''Türkiye'de yetişip, ABD'ye gitmek ve oyunlarda Türkiye'ye karşı oynamak... Çok enteresan bir duygu... Mesela oyunların açılış töreninde, ABD bayrağının altında, ABD Milli Takımı ile birlikte yürümekten çok tuhaf oldum. Türkiye'deydim ama Türk takımıyla yürümüyordum. Türk takımı diğer tarafta yürüyordu, ben onlarla değildim. Duygularımı anlatmak gerçekten çok güç'' ifadelerini kullandı. Paslı, boynundaki ay-yıldızlı kolye için de ''Bu kolyeyi buraya gelirken takmadım, ABD takımına girmeden önce de takıyordum'' dedi. -''BOL SKORLU YENİLGİLER YANILTMASIN''- Fahri Paslı, Türkiye'nin erkekler ve bayanlardaki bol skorlu yenilgilerine ilişkin kamuoyunda yapılan yorumlara ilişkin de şunları söyledi: ''Bu sonuçlar, Türk halkını endişelendirmesin. Türkiye'nin karşılaştığı takımlar, dünyanın üst düzey takımları. Buz hokeyi, özellikle Erzurum-2011'den sonra Türkiye'de daha çok ilgi görmeye başlayacak. Bu organizasyon, Türk buz hokeyine çok şey katacak, özellikle de tesisler açısından. Örneğin ABD'de, bütün kolejlerde, liselerde hatta ortaokullarda bile hokey ligi var. Sporcular, çocukluktan başladıkları bu spora büyüyene kadar kendi okullarında devam eder. Türkiye'de böyle bir sistem yok, ancak neden olmasın? Hem bayan, hem de erkek milli takımlarımızı çalıştıran ekipler çok iyi. Çok çalışkanlar, ancak sporcuların zamana ihtiyacı var. Bir oyuncunun, hokeyi temel düzeyde öğrenebilmesi için en az 5 yıla, uluslararası turnuvalarda mücadele edebilmesi için de 10 yıla ihtiyacı var.'' -''MİLLİ TAKIM GÖNLÜMDE HEP VAR''- Paslı, bir gün Türk Milli Takımlarını çalıştırmak istediğine de dikkati çekerek, ''Gönlümde her zaman milli takım var, çünkü ben Türk'üm, Türk çocuğuyum. Şu an görevim gereği ABD'yi çalıştırıyorum, ancak her zaman Türkiye'yi destekleyeceğim'' dedi.