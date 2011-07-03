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Dünya

ONUNCU KATTAN DÜŞEN ÇOCUĞU YAKALADI PEKİN (A.A)

03 Temmuz 2011 19:47

-ONUNCU KATTAN DÜŞEN ÇOCUĞU YAKALADI PEKİN (A.A) - 03.07.2011 - Çin'de onuncu kattaki evinden düşen 2 yaşındaki kızı, yoldan geçen bir kadın havada yakaladı. Çin medyasındaki haberlerde, 2 yaşındaki kızı kurtaran 7 aylık bir bebek annesi 31 yaşındaki Wu Juping, kahraman ilan edildi. Wu Juping kolundaki kırık nedeniyle hastaneye kaldırılırken, iç kanaması bulunan küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Wu'nun kolundaki kırık nedeniyle bebeğini 3 ay önce memeden kesmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

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