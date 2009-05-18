Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Saylan için "Dünyada bir ilki de başardı Türkan Hoca, onun sayesinde artık sosyal tıp anlayışı var" dedi.



Saylan'ın doktoru yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Saylan'ın bilinci son 24 saate kadar açıktı. Cumartesi dondurma yiyip su içti, sorularımıza mantıklı cevap veriyordu. Bilinci son 24 saatte kapandı. Mesajı 'Bana düşen tüm görevleri yerine getirdim, ölüme hazırım' oldu.



Önce cüzamla sonra cehaletle savaştı



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saylan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, Saylan'ı, özellikle cüzzam hastalığıyla mücadele konusundaki çalışmaları ve eğitim alanındaki hizmetlerinin takdirle karşılandığını bildirdi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, Saylan'ın vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladığı kaydedildi. Gül'ün mesajı şöyle:



"Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı, değerli bilim insanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Prof. Dr. Türkan Saylan'ın, özellikle cüzzam hastalığıyla mücadele konusundaki çalışmaları ve eğitim alanındaki hizmetleri takdirle karşılanmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, arkadaşlarına, eğitim ve bilim dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."



Arat: Sevinenler boşa sevinmesin



NTV canlı yayınına katılan CHP Milletvekili Necla Arat, "Ülkenin en değerli insanlarından biriydi. Yola, değişim için geleceğin annelerinden başlamak gerektiğine inanarak çıktık birlikte. Saylan'ın başlattığı hareket ekibinin çabalarıyla daha da yükselerek sürecek. Son dönemdeki iftiraları nefretle dile getirmek istiyorum. Sevinenler olacaktır ama boşuna sevinmesinler. Eskisinden daha güçlü ÇYDD, onun yolunda çalışmaya devam edecektir. Duyarlılığımız sürecek. Türk milletine başsağlığı diliyorum" dedi.



Yüksel: Onun sayesinde sosyal tıp anlayışı var



ÇYDD 2. Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Prof. Türkan Saylan'ın ardından bundan sonra kendisine, Saylan'ın öğrencisi, yol arkadaşı ve bir ölçüde 'manevi kızı'' olarak çok büyük sorumluluk yüklendiğini söyledi.



Saylan'ın hasta olduğunu kabul ettiğini ancak hasta gibi davranmadığını ve hastalığına böyle yaklaştığını ifade eden Yüksel, "Türkan Saylan'ın arkasından çok ağlamak sızlanmak bize yakışmıyor. O da bunu istemezdi. Onu mutlu etmek, huzur içinde olmasını istiyorsak onun amaçlarını yerine getirmeliyiz" dedi.



Prof. Ayşe Yüksel, Türkan Saylan'ın iki arzusunun bulunduğunu, bunlardan birinin okula gitmek isteyip de gidemeyen hiçbir kızın kalmaması, ikincisinin de köyde yaşadığı için ilçedeki liselere gidemeyen kızlara her ilçede en az 100 kişilik bir öğrenci yurdu açılması olduğunu belirtti.



Yüksel, "Türkiye’nin tümü için bir anne, arkadaş ve hekimdi. Dünyada bir ilki de başardı Türkan Hoca, onun sayesinde artık sosyal tıp anlayışı var" dedi.



Çelikel: En büyük vasiyeti yaptıklarıdır



ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aysel Çelikel ise Saylan'ın vefatı üzerine şunları söyledi:



"Saylan çok sevdiği çocuklarda, gençlerde ve yol arkadaşlarının yüreğinde hayalleri, düşünceleri ve değerleriyle yaşamaya devam edecek."



Bir gazetecinin Saylan'ın ölmeden önceki vasiyetini sorması üzerine Prof. Dr. Çelikel, "Onun vasiyeti yaptıklarıdır. Bugüne kadar Genel Başkanı olduğu dernekte ya da başka sivil toplum kuruluşlarında yaptığı hizmetlerin devam etmesi, en büyük isteğiydi" dedi.



