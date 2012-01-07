-Onun hayatı spor ve sanattan ibaret -Ailesi spor yapmasına karşı çıktı, ama o şampiyon oldu -Sporcu ve sanatçı Mehmet Yılmazsoy: ''28 yıldır sanat ve spor alanında çalışmalarıma devam ediyorum, ömür boyu da devam edeceğim'' (fotoğraflı-görüntülü) GAZİANTEP (A.A) - 07.01.2012 - Adem Yılmaz - Küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğu spor ve sanat dallarında başarı basamaklarını tek tek çıkan Mehmet Yılmazsoy, sanat ve sporun birbirinden farklı kollarında Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları elde etmeyi başardı. Hat, süsleme sanatları, grafik, resim, halter, bilek güreşi, satranç, boks, tekvando, aikujutsu, tenis, aikido, hapkido, kuijutso ve fifaydik gibi birbirinden farklı spor ve sanat dallarında onlarca başarı ve şampiyonluklar elde eden Yılmazsoy, gerçekleştirdiği çalışmalarla ''10 parmağında 10 marifet'' deyimini hak ediyor. Küçük bir dükkanı ofis olarak kullanan Mehmet Yılmazsoy'un işletmesinin duvarları, başarı sertifikaları ve şampiyonluk madalyaları ile dolu. Yılmazsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıldan beri spor ve sanatla uğraştığını ve çalışmalarını ömrünün sonuna kadar devam ettireceğini söyledi. Mehmet Yılmazsoy, süsleme sanatlarının çoğuyla uğraştığını belirterek, hat, resim, grafik, cami süslemeleri, halter, bilek güreşi, aikido, kiyutojutso, hapkido gibi alanlarda kendini geliştirdiğini ve bu dalların bazılarında il dereceleri, bazılarında Türkiye, bazılarında da Avrupa dereceleri elde ettiğini dile getirdi. Spor ve sanata aynı dönemlerde başladığını aktaran Yılmazsoy, halter ve bilek güreşi sporlarına başladığı günlerde ailesinden olumsuz tepkiler aldığını ifade ederek, ''Ailemde spor bilinci olmadığı için çalışmalarıma engel oldular. 'Sen işine bak, sporla ne yapacaksın' dediler. Söylenenlere kulak tıkadım, sporun ve sanatın birden çok dalında başarılara imza atmayı başardım. 28 yıldır sanat ve spor alanında çalışmalarıma devam ediyorum. Ömür boyu da devam edeceğim'' dedi. -''Dünya savaş sanatlarının yüzde 60'ını bilirim''- Mehmet Yılmazsoy, dünya savaş sanatlarının yüzde 60'ını bildiğini vurgulayarak, bu sanatlara hem pratik, hem de teorik anlamda çalıştığını ve öğrenci yetiştirdiğini söyledi. Bilek güreşinde 12 kez Türkiye şampiyonu olduğunu kaydeden Yılmazsoy, halter ve satrançta da Türkiye şampiyonlukları yaşadığını dile getirdi. 2008 yılında Norveç'de yapılan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kolda Avrupa ikinciliği, sol kolda da Avrupa 3'üncülüğü olduğunu vurgulayan Yılmazsoy, ''Bilek güreşinde 4 kez Türkiye şampiyonu olduğum halde sponsor bulamadığım için dünya şampiyonasına gidemedim'' diye konuştu. Aikido ve aikojutsu alanlarında müsabaka yapılmadığı için şampiyonluk yaşayamadığının altını çizen Mehmet Yılmazsoy, şöyle devam etti: ''Aikido ve aikojutsu sporlarında iki nedenden dolayı müsabaka yapılmaz. Birincisi aikidonun kurucusu Morihehi Ueshiba, 'Benim budom (savaş sanatlarını tanımlamak için kullanılan Japonca sözcük) insanların birbiriyle rekabet edeceği bir savaş sanatı olmaktan ziyade, insanları birleştiren, insanların fiziksel aktivitelerini kuvvetlendiren bir budodur' diyerek, yarışmayı uygun görmüyor. İkincisi de bu anlamda tehlikeli durumlar olacağı için yarışma yapılmıyor. Aikidoda da ilerleme, okul açma, talebe yetiştirme, yaptığın çalışmalar ile kitap yazma ve insanların gündemine bu sporu getirmekle oluyor.'' -''Riaikido ile aikiaiyi karşılaştıran bir kitap yazıyorum''- Bugüne kadar çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini belirten Yılmazsoy, riaikido ile aikiaiyi karşılaştıran bir de kitap yazdığını dile getirdi. Uzakdoğu sporlarının kendi felsefesi içinde yorumlanması gerektiğini savunan Yılmazsoy, bu amaçla Türkiye'ye ait bir savunma sanatı kurmak için çalıştığını ifade etti. -''336 metrekare Osmanlı tuğrası rekor denemem kabul edilmedi''- Geçen sene Guiness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuru yaptığının altını çizen Yılmazsoy, ''336 metrekare büyüklüğünde Osmanlı tuğrası yapacaktım. Başvuru yaptım. 1,5 ay sonra sebebini bilmediğim bir nedenden dolayı 'Bu şekilde bir çalışmayı desteklemiyoruz' şeklinde cevap geldi. Sanatkar sergi ile yetkinliğini ifade eder. Bu alanda Türkiye'yi ve bulunduğumuz bölgeyi bütün dünyaya tanıtabilme imkanımız olacaktı, olmadı'' şeklinde konuştu. (ADY-MRT-ADA)