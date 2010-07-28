Onun adı Elvan Abeylegesse

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1 hafta önce bindiği taksiyle çalışmadan dönerken Erzurum'da selde boğulma tehlikesi geçirip işçiler tarafından kurtarılan Elvan Abeylegesse Avrupa Şampiyonası'nda 10 bin metre de altın madalya kazandı...Rakiplerinin bir çoğuna tur bindiren ve ikinci olan Rus atlet İnga Abitova'nın yaklaşık 12 saniye önünde yarışı tamamlayan Elvan, Türk bayrağı ile müsabakaların yapıldığı Olimpiyat Stadı'nı dolaşarak, altın madalya sevincini seyircilerle paylaştı.Elvan, ''Çok mutluyum. Antrenörümle çok güzel bir hazırlık yaptık. Herkes moral verdi. Rakiplerin güçlü olmasından ve rüzgardan dolayı yarış öncesi biraz korktum. Allah emeklerimin takdirini verdi. Hep gümüş alıyordum, bugün altın aldım. Çalışıp, kazandığım için çok mutluyum'' diye konuştu.Barcelona'ya gelmeden önce Türkiye'de selden kaynaklanan bir sorun yaşayan Elvan, ''Altın madalya ile birlikte stresimi attım. Ama selde yaşadığım korkuyu hala atamadım'' değerlendirmesini yaptı.Elvan ayrıca, ayağında bir sorun olduğunu ve 5 bin metrede yarışıp, yarışmayacağına daha karar vermediğini açıklayarak, ''Eğer kendimi iyi hissedersem koşarım'' dedi. Öte yandan, 10 bin metre bayanlar finalinde koşan diğer Türk atlet Meryem Erdoğan, 31:44.86'lık derecesiyle beşinci oldu.