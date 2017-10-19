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Önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı'na 38 yeni araç alınacak

Cumhurbaşkanlığı bu yıl da bütçe kaynaklarından 46 adet yeni taşıt satın almıştı

19 Ekim 2017 13:20

Hükümetin Meclis'e gönderdiği 2018 yılı bütçe yasa tasarısına göre, Cumhurbaşkanlığı'nın önümüzdeki yıl araç 'filosuna' 38 yeni araç dahil edecek. Bu araçlardan 10'u özel zırhla donatılmış taşıtlardan oluşurken, 8 tanesi bütçedeki fiyat sınırlamasına tabi olmayacak. Cumhurbaşkanlığı zırhlı araçların yanı sıra 14 binek otomobil, 4 minibüs, 2 panelvan, 6 otobüs ile biri 12 tonluk diğeri 17 tonluk 2 kamyon satın alacak.

Cumhurbaşkanlığı bu yıl da bütçe kaynaklarından 46 adet yeni taşıt satın almıştı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberi aynen şöyle:

Araç sayısı 306'ya çıkacak

Önümüzdeki yıl alınacak 38 yeni araçla birlikte Cumhurbaşkanlığı'nın araç filosundaki taşıt sayısı 268'den 306'ya çıkacak. Sarayın mevcut araç filosunda 2 limuzin, 14 zırhlı araç, 28 adet 4×4 cip, 6 ambulans, 2 itfaiye, 83 Volkswagen, 33 Mercedes, 10 Audi marka araçlar da bulunuyor. Bütçe verileri kamunun bu yıl araç alımında kısmi bir daralmaya gideceğini de gösteriyor.

Bu yıl 5 bin 881 yeni araç alan Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların da aralarında olduğu genel bütçeye tabi kamu kuruluşlarının önümüzdeki yıl ise toplamda 4 bin 500 yeni araç alımına izin verildi.

Diyanet araç sayısını arttıracak

Ancak bu yıl 26 yeni taşıt satın alan Diyanet, önümüzdeki yıl araçlarına 35 yeni araç daha ekleyecek.TBMM'nin 10, Başbakanlık'ın 7 yeni araç alımına izin verildi. Kamunun bu yıl satın alacağı 4 bin 500 aracın bin 600'ü Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek ambulanslardan oluşuyor. Bu taşıtların dışında Sağlık Bakanlığı sağlıklı toplum projesi adı altında 50 bin adet yeni bisiklet de satın alacak.

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