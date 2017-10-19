Önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı'na 38 yeni araç alınacak

Hükümetin Meclis'e gönderdiği 2018 yılı bütçe yasa tasarısına göre, Cumhurbaşkanlığı'nın önümüzdeki yıl araç 'filosuna' 38 yeni araç dahil edecek. Bu araçlardan 10'u özel zırhla donatılmış taşıtlardan oluşurken, 8 tanesi bütçedeki fiyat sınırlamasına tabi olmayacak. Cumhurbaşkanlığı zırhlı araçların yanı sıra 14 binek otomobil, 4 minibüs, 2 panelvan, 6 otobüs ile biri 12 tonluk diğeri 17 tonluk 2 kamyon satın alacak.

Cumhurbaşkanlığı bu yıl da bütçe kaynaklarından 46 adet yeni taşıt satın almıştı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberi aynen şöyle:

Araç sayısı 306'ya çıkacak

Önümüzdeki yıl alınacak 38 yeni araçla birlikte Cumhurbaşkanlığı'nın araç filosundaki taşıt sayısı 268'den 306'ya çıkacak. Sarayın mevcut araç filosunda 2 limuzin, 14 zırhlı araç, 28 adet 4×4 cip, 6 ambulans, 2 itfaiye, 83 Volkswagen, 33 Mercedes, 10 Audi marka araçlar da bulunuyor. Bütçe verileri kamunun bu yıl araç alımında kısmi bir daralmaya gideceğini de gösteriyor.

Bu yıl 5 bin 881 yeni araç alan Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların da aralarında olduğu genel bütçeye tabi kamu kuruluşlarının önümüzdeki yıl ise toplamda 4 bin 500 yeni araç alımına izin verildi.

Diyanet araç sayısını arttıracak

Ancak bu yıl 26 yeni taşıt satın alan Diyanet, önümüzdeki yıl araçlarına 35 yeni araç daha ekleyecek.TBMM'nin 10, Başbakanlık'ın 7 yeni araç alımına izin verildi. Kamunun bu yıl satın alacağı 4 bin 500 aracın bin 600'ü Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek ambulanslardan oluşuyor. Bu taşıtların dışında Sağlık Bakanlığı sağlıklı toplum projesi adı altında 50 bin adet yeni bisiklet de satın alacak.