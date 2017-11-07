Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine değiştirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınav sisteminin geçen günlerde AKP'de birbiri ardına istifa eden belediye başkanlarının durumuyla benzetti. İstifaların nedeninin anlaşılamaması gibi sınav sisteminin de neden değiştirildiğinin anlaşılmadığını ifade eden Tezkan, yaz saati uygulamasının da dahil olduğu pek çok alanda Avrupa'dan ayrıştığımızı söylyerek, "Önümüzdeki yaz büyük kaos yaşanacak" dedi.

Mehmet Tezkan'ın "Kaos kapıda yazık çocuklara" başlığıyla (7 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Çok iyi değildi ama kötü de denilemezdi..

En azından üniversite için de liselere geçiş için de oturmuş bir sistem vardı..

İyileştirmeye ihtiyaç var mıydı?

Vardı..

Ama iyileştirme yapılmadı.. Kökten değişikliğe gidildi..

Önce üniversite sınav sistemi değiştirildi.. Yalapşap hazırlandığı her halinden belliydi..Zaten bir hafta sonra yeniden değiştirildi..

Sonuç; öğrenciler bir günde 4.5 saat süren sınava girecek..

Eskiden de böyleydi diyeceksiniz..

Eskiden tek oturumdu, şimdi iki oturum..

Büyük reform!..

YÖK bu işin altında ezildi..

***

Sadece YÖK değil, liselere giriş sınavını kaldırmış gibi yapan Milli Eğitim Bakanlığı da çuvalladı..

Fiyakalı isim bulmuşlar; tercihe bağlı serbest kayıt sistemi..

Vay, vay, vay..

Bakan’ın nitelikli ilan ettiği 600 okul için sınav yapılacak.. Yabancı okullar var, özel okullar var; aşağı yukarı 400 - 500 bin öğrenci yine sınava hazırlanacak..

Yine dershanelere gidecekler..

Parası olan yine özel ders alacak..

***

İşin bu kısmı bildik.. Yeni bir şey yok.. Karışık olan, anlaşılamayan öbür taraf..

Nitelikli okullara giremeyenler hangi okula gidecek?

Kimse bilmiyor!.

Abartmı-yorum, Milli Eğitim Bakanı bile bilmiyor.. Bürokratlar bir metin yazmışlar, onu açıkladı..

Basın toplantısı da yapmadı.. AA’ya açıkladı..

Neden?

Nedeni belli değil mi; soru sorulmasın diye.. Çünkü Bakan’ın sorulacak sorulara verecek cevabı yok..

***

Eğitimciler soruyor..

Beş okul tercihi nasıl yapılacak?

Cevap yok..

Düz lisede okumak isteyen bir öğrenci mutlaka düz liseye mi kaydedilecek?

Cevap yok..

Adresine yakın düz lisede kontenjan dolmuşsa meslek lisesine gitmek zorunda mı kalacak?

Cevap yok..

Sınavla girilecek okullar belli mi?

Cevap yok..

60 soruluk sınavla yüz binlerce öğrenci nasıl ayrıştırılacak, sıralama nasıl belirlenecek?

Cevap yok..

TEOG sınavında 17 bin birinci çıkmıştı, bu sınavda 40 bin birinci çıkarsa ne olacak?

Cevap yok..

***

Sorum şu.. İktidarın belediye başkanlarını neden değiştirdiğini anlayan var mı?

Yok..

Koltuğunu kaybedenler bile anlayamadı..

Sınavlar da böyle..

Neden değiştiğini anlayan yok.. Bakan bile anlayamamış!.

Olacağı söyleyeyim.. Önümüzdeki yaz büyük kaos yaşanacak..

Avrupa’dan koptuk..

Her alanda.. Aramız öyle bir açıldı ki sormayın gitsin..

Ayrı dünyaların ülkeleri olduk..

Resmen koptuk..

Futbolda bile.. Maç bile seyredemez olduk..

Geçen hafta..

İspanya ligine göz atsan.. Barcelona’nın maçı 22.45’teydi.. Real Madrid’in maçı da 22.45’te..

Bari İtalya ligine bakayım diyorsun; Milan maçı 22.45’te..

Fransa’ya geç.. Lyon maçı 23.00’teydi..

Portekiz ligini izlemeye kalksan 23.15’te..

***

Avrupa’dan bu kadar uzağız yani..

Niye böyle?.

Çünkü onlar kış saatine geçti, biz yaz saatinde kaldık..

Çünkü onlar enerji tasarrufu nasıl yapılır bilmiyor, biz biliyoruz!.