Hürriyet gazetesi yazar İsmet Berkan, CHP’nin koalisyon kuramaması durumunda girilecek seçim süreci ile 7 Haziran seçimi arasındaki farkları bugünkü köşesine taşıdı. Berkan, önümüzdeki seçimde en çok HDP’nin değil AKP’nin konuşulacağını iddia etti. Geçtiğimiz seçimde HDP’nin barajı geçip geçmeyeceğinin çok fazla tartışıldığını ancak 7 Haziran’da oyları düşen AKP’nin önümüzdeki seçimlerde tek başına iktidar olup olamayacağının daha çok konuşulacağını söyledi.

Berkan, geçtiğimiz seçimde MHP ve HDP’yi bile bir araya getiren temanın “Seni başkan seçtirmeyeceğiz” söylemi olduğunu, ancak önümüzdeki seçimlerde AKP’nin bile beklentisinin 300 milletvekili olmadığını öne sürdü.

İki seçim arasındaki farklardan birinin de üyeleri arasında AKP’lilerin çoğunlukta olmadığı RTÜK ile 7 Haziran seçimleri öncesindeki RTÜK olduğunun altını çizen Berkan, bu nedenle önümüzdeki seçimlerde TV’lerin seçim kampanyası yürütecek partilere yaklaşımda daha dikkatli hareket edeceğini savundu.

Bu seçimlerde, 7 Haziran’dan farklı olarak partilerin Hazine yardımı alamayacağını hatırlatan İsmet Berkan, parası olan partinin reklam kampanyalarında bir adım önde olacağını belirtti.

İşte İsmet Berkan’ın sıraladığı 10 madde:

1. HDP değil AK Parti konuşacağız

2. 'Seni başkan seçtirmeyeceğiz'

3. Muhalefet iktidar olabilir

4. AK Parti tanrılar katından inebilir.

5. Seçim güvenliği sorunu

6. Devlet imkânlarıyla seçim kampanyası

7. RTÜK'te AK Parti çoğunluğu artık yok

8. Parası olan düdüğü çalar

9. Kim, ne diyecek

10. 2016 bütçesi gecikecek

Berkan'ın Hürriyet'te yer alan “Önümüzdeki seçimin 7 Haziran'dan 10 farkı” başlığıyla yayımlanan (19 Ağustos 2015) yazısının tamamın ulaşmak için tıklayın.