'Önümüzdeki on yılda euro birliği dağılacak'

T24 - Küresel piyasalara yön veren yatırımcılardan biri olan ABD'li Jim Rogers, uzun vadede euronun para birimi olarak kullanılmayacağını söyledi.



Dünyaca ünlü yatırımcı George Soros ile Quantum Fund'u kuran ve şu anda Rogers International Commodities Index (RICI) adında bir endeksi yöneten Rogers, CNBC’ye yaptığı değerlendirmede, “Önümüzdeki 15 ya da 20 yılda euro dağılacak” derken yine de yatırımcıları yanlış yönlendirmek istemediğini çünkü kendisinin de elinde euro olduğunu belirtti.



Rogers, “Daha önce de para birlikleri kuruldu ancak sonsuza kadar devam etmediler. Bu yüzden euro da önünde sonunda dağılacak” dedi.



Diğer yandan, Avrupalı liderler yardım için hazır olduklarını ve kurtarma planının bütün teknik deyatlarını hazırladıklarını dile getirse de euro Yunanistan’ın ülke borcundan kaynaklanan büyük bir baskı altında.



Rogers ise, Yunanistan’ın AB tarafından kurtarılmasının, euro birliğinin temellerini sarsacağını ve ortak para birimini zayıflatacağına dikkat çekti ve “Ben olsam Yunanistan’ın batmasına izin verirdim. Böylece herkes euronun ciddi bir birlik olduğunu görürdü” diye konuştu.





Sterline dikkat



İngiliz sterlininin ada ülkesindeki dev borç yükü ve büyük ticaret açığından dolayı halihazırdaki düşüşünü devam ettireceğini de söyleyen yatırımcı, şu an kulağa çok ilgisiz gelse bile, önümüzdeki 20 yıl içinde yuanın bütün para birimlerinden daha değerli hale gelebileceğini de sözlerine ekledi.



Roger aynı zamanda, küresel ekonominin önümüzdeki yıllarda iki büyük balonla karşı karşıya kalacağına dikkat çekti. “Bunlardan ilkinin ABD Hazine kağıtları, diğeri de Çin’deki gayrimenkul sektöründen kaynaklanacak” dedi.





Emtialar doğru seçim



Ünlü yatırımcı aynı zamanda emtialara yönelmenin riskten kaçmak adına çok doğru bir seçenek olduğunu ve şu anda ABD başta olmak üzere küresel borsalarda yaşanan ralliye şüpheyle yaklaştığını dile getirdi.



“Altının ons fiyatının önümüzdeki 10 yılda 2000 dolar seviyesine çıkacağına düşünüyorum” diyen Rogers, altının önümüzdeki 10 yılda yüzde 6 ile yüzde 7 arasında değerleneceğini dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti:



“Emtia’da en erken 2019’a kadar herhangi bir balonun yaşanacağını düşünmüyorum. ABD ekonomisinde 2012 yılında ABD Hazine kağıtlarından kaynaklı yeni bir resesyonun yaşanacağı konusunda garanti veriyorum. Ancak yakın bir zamanda derin bir resesyondan çıktığımız için yeni durgunluğu çok daha acı bir şekilde hissedeceğiz.”







