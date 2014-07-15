Lüksemburg eski Başbakanı Jean Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan oylamada 250 oya karşı 422 oyla yeni Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni başkanı seçildi.

Bir dönem Euro Bölgesi Başkanlığı da yapan Juncker, Avrupa Parlamentosu'nda kendisi için yapılacak oylama öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye 'yi de yakından ilgilendiren genişleme süreci konusunda, "Önümüzdeki beş yılda yeni AB üyesi olmayacak" dedi.

AP seçimlerine yönelik kampanyası sırasında verdiği mesajı yineleyen Juncker, kendi döneminde genişlemeye kapıyı şimdiden kapatsa da "Müzakereler sürecek" ifadesini kullanarak, Balkan ülkeleri başta olmak üzere AB üyesi olmak isteyen ülkelerin açık bir Avrupa perspektifine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

'AB'nin dış kapılarını korumalıyız'

Son dönemde AB'nin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlar arasında yer alan yasa dışı göç konusuna değinen Juncker, "AB'nin dış sınırlarını korumaya, kuzey ve güney arasında dayanışmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

Juncker, AB'nin yasal göçü teşvik etmesi gereğine dikkati çekerek, ABD , Kanada ve Avustralya'nın bu alandaki uygulamalarını örnek gösterdi.

AB'deki işsizlerin sayısına atıf yaparak, "29'uncu AB ülkesinin oluşmaya başladığı" yorumunu yapan ve böyle bir ortamda krizin bittiğinden bahsedilemeyeceğini kaydeden Juncker, önümüzdeki 3 yıllık dönemde büyüme ve iş alanlarındaki yatırımlar için 300 milyar Euro'luk kaynağın mobilize edilmesini istediğini belirtti.