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Dünya

Önümüzde uzun bir yol var RAMALLAH/BATI ŞERİA (A.A)

26 Eylül 2011 02:10

-Önümüzde uzun bir yol var RAMALLAH/BATI ŞERİA (A.A) - 25.09.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinliler'in BM'nin 194. üye devleti olma talebini BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a sunmasından sonra Ramallah'a döndü. Abbas'ı başkanlık ikametgahı Mukata'yı dolduran binlerce Filistinli, ellerinde Filistin bayrakları, Abbas'ın Yaser Arafat'ın fotoğraflarıyla karşıladı. Filistinliler'in devletin ilanını isteyen sloganların yanı sıra "Ebu Mazen (Abbas) yürü, kurtuluşa kadar seninleyiz", "Canımızı kanımızı Filistin'e feda ederiz" sloganları arasında kürsüye gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas, "BM'ye ümitlerinizi, beklentilerinizi, acılarınızı, geleceğe bakışınızı, rüyalarınızı ve bağımsız Filistin devletine olan büyük ihtiyacınızı taşıyarak gittim" dedi. Abbas, "Tüm dünya, özgür dünya, bir ucundan diğerine, tarihiniz, acılarınız, mücadeleniz ve beklentilerinizi hiç şüphe yok ki büyük saygı ile karşıladı" diye konuştu. Mahmud Abbas, Filistinliler'in bağımsız devlet olma yolunda "uluslararası diplomatik yolculuğunun başladığını" vurgulayarak şunları söyledi: "Önümüzde uzun bir yol var. Bilmeliyiz ki, bu yolumuza engeller koymaya çalışanlar, hakkımızı ve meşruiyetimizi halen kabul etmeyenler var. Bunlar hep karşımızda olacaklar. Ancak, sizin varlığınızla biz hepsinden daha sağlam durmaya devam edeceğiz." Abbas, Filistinliler'in bu haklarına barışçı yollardan ulaşacaklarını belirtirken, buna müzakerelerle ulaşacaklarının bir kez daha altını çizdi, ancak bu müzakerelerin "meşruiyet tabanına dayalı ve tüm yerleşim faaliyetlerinin durdurulduğu bir müzakere" olması gerektiğinin de altını çizdi. Abbas, bütün dünyanın Filistin halkının sadece hakkını arayan, uygar bir halk olduğunu da gördüğünü kaydederken, "Onlara da söylediğimiz gibi, biz bu topraklarda kalıyoruz ve hep de burada kalacağız" dedi. -"9 söz aldık"- Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) önde gelen isimlerinden Nebil Şaat, BM Güvenlik Konseyi'ndeki başvurunun oylamasının mümkün olan en kısa sürede yapılması için BM'deki Filistin heyetinin çaba gösterdiğini belirtti. Şaat, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin 9 ülkesinin devlet başkanlarının Filistinliler'in başvurusu sırasında olumlu oy kullanacakları yolunda söz verdiklerini dile getirdi.

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