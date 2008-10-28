Önümüzde duramazlar!..



Beşiktaş’ın ikinci kaptanı Mert Nobre, genel sekreter Kenan Öner’e ligin en güçlü ekibi olduklarını söyledi, 2 kupa hedeflerine emin adımlarla gideceklerini belirtti.



Siyah beyazlı takımın Sivasspor karşısında kaybettiği iki puanı Kayserispor karşısında unutturacaklarını ifade eden Brezilyalı, öncelikli olarak Fortis Türkiye Kupası’nda Antalyaspor karşısında galip gelmek istediklerini söyledi. Nobre şöyle konuştu: "Sivasspor, Süper Lig’de gördüğüm en başarılı ekiplerden biri. Sivasspor karşısında önemli dersler çıkardık. Bu zorlu ligde artık küçük takım büyük takım yok"



Golcü oyuncu, takım içinde büyük bir rekabet olduğunu Mustafa Denizli’nin takımın başına gelmesiyle birlikte bunun arttığını belirtirken, "Futbolcu, teknik ekip, yönetim ve taraftar el ele verdikten sonra hiçbir takım bizim önümüzde duramaz. Biz şimdi bunu yapıyoruz. Şampiyonluk yolu öyle kolay değil. Doğal olarak inişli-çıkışlı bir performans olacak. Ama önemli olan sezon sonu ipi göğüslemek. Biz de buna kilitlendik.



Sisteme alışıyoruz



Türkiye’de sadece mevkilerinde değil ofansif düşüncede devrim yapan önemli bir ekibiz. Bobo, Holosko, Delgado, Tello, Serdar Özkan’ın gol yollarındaki ustalıkları rakiplerimizi korkutuyor. Bu sezon gol krallığında Beşiktaşlı oyuncular başrolde yer alacaklar. Bobo sadece Türkiye’de değil Avrupa’da bile rakipsiz. Taraftarlarımız sabretsin" ifadesini kullandı.



Siyah beyazlı takımda Denizli’nin oynatmak istediği sistemin yavaş yavaş oturduğunu takımın oyun şablonuna bakıldığında bunun fark edildiğini sözlerine ekleyen Mert Nobre, "Sezona nasıl iddialı başladıysak bu devam ediyor. Takım olarak gerçekten iyi bir ekibimiz var. Bu ekip sezon sonunda özlenen başarıyı elde edecektir. Bunu üstüne basa basa söylüyorum ki herkes iyi anlasın. Gol Kralı da bizden çıkacak, şampiyon da biz olacağız" diye konuştu.