"Onu öyle bırakmak yok, Yavuz Bingöl'ün kızı TRT'den ne kadar kazanıyor?"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Yavuz Bingöl’in kızı Türkü Bingöl'ün TRT'deki yayınlanan evlilik programının yapımcısı olduğunu iddia etti.

Atila Sertel sosyal medya hesabından, türkücü Yavuz Bingöl’ün kızının TRT’de “Evlilik Okulu” adlı yarışmanın yapımcısı olduğunu belirterek konuyu Meclis gündemine taşıyacağını şöyle ifade etti:

"Türkücü Yavuz Bingöl'ün kızı Sinem Türkü Bingöl'ün, TRT'de yayınlanan 'Evlilik Okulu' adlı programın yapımcısı olduğu ortya çıktı. Şaşırdınız mı? Adam bal tuttu, parmak yalıyor. Kaç para alıyorlar soracağız. Onu öyle bırakmak yok."