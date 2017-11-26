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Dünya

ONS: Kadınlar artık daha az doğuruyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Kasım (DHA) - İngiltere'de açıklanan rakamlara göre, kadınlar artık daha az çocuk doğuruyor

26 Kasım 2017 14:04

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Kasım (DHA) - İngiltere\'de açıklanan rakamlara göre, kadınlar artık daha az çocuk doğuruyor.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi\'nin (ONS) açıklamasına göre, doğum yapma yaşını geçmiş kadınların çocuk sahibi olma oranları rekor bir düşüş kaydetti. Doğum yapma yaşının geçmesi 45 yaş olarak belirlenirken, İngiltere ve Galler\'de 1930 yılındaki doğum belgelerine dayanılarak yapılan araştırmaya göre en yüksek doğum oranına sahip olan kadınlar 1935 doğumlular olurken, o günden bu yana 45 yaş üzerinde çocuk sahibi olan kadınların sayısı gittikçe azalıyor.
Araştırma sonuçlarında, 2016 yılında 45 yaş üstü kadınların onda biri dört veya daha fazla çocuğa sahip olurken, 1944 yılında doğan kadınlarda bu rakam sekizde bir olarak gözlemleniyor. Ayrıca 1960 doğumlu kadınların 30 yaşına geldiklerinde de kendi jenerasyonlarından önceki kadınlara göre daha az çocuk sahibi olduğu belirtilirken, ONS büyük yaşta çocuk sahibi olmayı ertelemenin günümüzde yaygın bir eğilim olduğunu söyledi.
ONS, genç yaşta çocuk sahibi olma oranlarının da düştüğünü ve 20 yaşın altındaki kadınların yalnızca yüzde altısının çocuk doğurduğunu açıkladı ve doğum oranlarındaki azalmanın aile büyüklüklerine de etkisi olduğunu söyledi. ONS nüfus istatistik bölümünden Emily Knipe, doğum yaşını geçmiş olan kadınların çocuk sahibi olmamasının, aile nüfusundaki azalmanın \"en büyük sebebi\" olduğunu söyledi.
Araştırmada 1971 yılında doğan kadınların yüzde 18\'i çocuk sahibi olmazken, annelerinin jenerasyonunda bu sayı yüzde 11 olarak gözlemlendi. ONS sözcüsü Richard Miles, günümüzde aile yapılarının küçüklüğünün birçok sebebi olabileceğini söyledi ve \"Şu an küçük aile yapılarının yükselişte olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu durumun birçok sebebi olabilir. Eğitim ve çalışma hayatına devam etme bu eğilime bir sebep olarak gösterilebilir\" dedi. (Fotoğraflı)

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