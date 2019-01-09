Online kar alışverişi: En çok Yalovalılar mont aldı, Antalyalılar bot alışverişinde lider oldu

Kar yağışının yurt genelinde etkili olmasıyla birlikte internetten alışverişte büyük bir artış yaşandı.

Bir e-ticaret platformu, ocak ayının ilk haftasında satışlarda gerçekleşen artış rakamlarını değerlendirdi. Buna göre, ısıtıcı, battaniye, mont, bot, termal iç giyim ve lastik ile lastik bakım ürünlerinin satışında büyük artış yaşandı.

NTV'nin haberine göre online satış oranlarındaki artışın en çok olduğu iller sırasıyla Hatay, Gaziantep, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Ankara ve Manisa oldu. Verilere göre kar bastırınca en çok Yalovalılar mont aldı. Antalyalılar bot alışverişinde lider oldu. Termal giyime Osmaniye rağbet gösterdi. Adanalılar ise battaniye ve yorgan aldı.