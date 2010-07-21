-ONLİNE ALIŞVERİŞTE SEYAHAT SEKTÖRÜ ÖNDE İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - Ipsos KMG şirketinin yürüttüğü araştırmaya göre, internet kullanıcıları en çok uçak bileti ve otel rezervasyon ve alışverişlerini online yapıyor. Pazar araştırma şirketi Ipsos KMG'nin Türkiye'de internet penetrasyonu ve kullanım alışkanlıklarını ortaya çıkarmak için yürüttüğü Internet Kullanım Alışkanlıkları Araştırması'nın sonuçlarınına yer verilen açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 4,2 milyon kişinin farklı sıklıklarla da olsa internet üzerinden alışveriş yaptığı bildirildi. İnternet kullanıcılarının en çok uçak bileti ve otel rezervasyon ve alışverişlerini online yaptıkları belirtilen açıklamada, bu iki kalemin, bilgisayar donanım ve elektronik eşya gibi online alışverişin önemli iki öznesini geride bıraktığı ifade edildi. Ipsos KMG'nin 4000 kişi ile yürüttüğü yüz yüze görüşmelerle yapılan araştırmaya göre, online alışverişçilerin en fazla satın aldığı ürün grubu yüzde 27,5'lik oranla uçak bileti ve tatil amaçlı yapılan otel rezervasyonları oldu. Araştırmanın sonuçlarına ilişkin şunlar kaydedildi: ''Online alışverişte en çok tercih edilen ilk üçe giren diğer iki kategori ise bilgisayar kullanıcılarının çok yatkın olduğu elektronik aletler, bilgisayar&donanım ürünleri. Bu teknolojik ürünleri ise giyim-aksesuar, kitap ve kozmetik takip ediyor. Araştırmaya göre internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 67,9'u ödemelerini kredi kartı ile yapıyorlar. Sanal kart kullanım oranı yüzde 6,9, mobil ödeme ise online alışverişçilerin sadece yüzde 1'inin kullandığı bir ödeme biçimi.''