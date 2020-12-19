Online alışverişe yeni düzenlemeler geliyor

Ticaret Bakanlığı’nın taslak düzenlemesine göre internet ve telefon yoluyla alışverişe yeni düzenlemeler geliyor. Buna göre, uzaktan satış yapan üreticiler bir müşteri temsilcisi atayacak, kargolara bu temsilcinin iletişim bilgileri yazılacak. İnternetten vb. kanallardan satış yapan yerli yabancı tüm platformlar, Türkçe satış ve Türkiye’deki adreslere gönderim yapması halinde Türkiye’de yerleşik hizmet sağlayıcısı bulundurmak zorunda olacak.