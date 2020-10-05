Online alışveriş yaz döneminde geçen yıla göre yüzde 122 büyüdü

Bu yılın Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında online alışveriş harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 büyüdü. İnternetten en çok giyim ve mutfak gereçleri alındı.

Online ödeme hizmeti veren iPara, koronavirüs salgınının yaz aylarında online alışverişe etkisini araştırdığı çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

iPara altyapısını kullanan markaların satış rakamlarına göre belirlenen verilere göre; bu yıl yaz aylarında online alışveriş rakamları geçen yıla göre yüzde 122 oranında büyüdü. En çok artış yaşanan sektörler ise giyim ve mutfak gereçleri oldu.