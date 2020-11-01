Önlemler hafifliyor; Suudi Arabistan'da yurt dışından umreye kısmi izin

Sputnik'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan'da alınan karar gereği, Covid-19 nedeniyle alınan tedbirlerin ardından normalleşme adımlarından üçüncüsüne göre, pazar günü yurt dışından ilk umre ziyaretçileri Haremi Şerif'e kabul edilecek.

İkinci aşaması 18 Ekim'de başlayan umre ve Haremi Şerif'te namazlara izin verilmesinin ardından bugünden (1 Kasım) itibaren kısmi olarak günlük 20 bin umre ziyaretçisinin Kabe'ye girişine izin verilecek.

Öte yandan Suudi Arabistan Hac Bakanlığının 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, ilki 4 Ekim'de olmak üzere, umre ziyaretlerine tedrici olarak 4 aşamada izin verileceği açıklamıştı.

Dördüncü aşama olarak isimlendirilen; salgında tamamen güvende olduğuna dair karar verildiği son aşamada ise 100 bin kişinin ziyaretine izin verilecek.

Suudi Arabistan makamları, mart ayında Covid-19 nedeniyle umre ziyaretini askıya almış, hac ibadeti için de ülke içinden sınırlı sayıda kişinin katılımına izin vermişti.