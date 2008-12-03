Önlemler bütün halinde yürürlüge konmalı

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, ekonomik krize karşı alınacak önlemlerin açıklanmasında gecikildiğini, önlemlerin etkili olması için bir bütün halinde yürürlüğe konulması gerektiğini söyledi.



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, “Kriz tepe noktasına ulaşmış ve inişe geçmiş durumdadır” sözlerini değerlendiren Yalçındağ, “Temenni ise bütün kalbimle katılıyorum. Ama bir öngörü ve görüş ise katılmakta tereddüt ederim. Çok iddialı” dedi.



Yalçındağ, TÜSİAD ile Türkiye Bilişim Vakfı tarafından düzenlenen “eTürkiye (eTR) ödül töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin “Hükümet krize karşı ekonomik tedbirleri açıklamakta gecikti mi?” sorusuna Yalçındağ, “Gecikildi. Daha fazla gecikmeden bir an önce yapılmalı” yanıtını verdi. Yalçındağ, konuşulan ve üzerinde mutabakata varılan önlemlerin parça parça değil bir bütün halinde yürürlüğe konulması halinde, piyasalarda güven oluşacağını kaydetti.



Yalçındağ, “Ne olursa olsun güvenimizi kaybetmememiz lazım. Ekonomi yönetimine önemli görevler düşüyor. Aramızda çok büyük fikir ayrılıkları yok” dedi. Yalçındağ, tüketicilerin harcamasının çok önemli olduğunu şöyle anlattı:



‘Pembe tablo çizmeyelim’



“Büyümeyi ihracatla yapıyoruz. İhracat pazarı daraldı. İç tüketimi canlı tutmak çok önemli. Harcamazsak, firmalar üretimi düşürecek, işçi çıkaracak. İşten çıkarma artınca, tüketim daha da daralacak. Böyle bir kısır döngü. Realist olmamız lazım. Pembe tablolar çizmemeliyiz, zaten durum ortada. Soğukkanlılıkla tedbirleri geciktirmeden almalıyız.”

Yalçındağ, KDV indirimi konusunda görüşünün sorulması üzerine, “Tüketimi artırıcı, pozitif etkisi olur” dedi.



eTR ödülleri sahibini buldu



“Kamudan Vatandaşa eHizmetler” kategorisinde birinciliği, “SMS Bilgi Sistemi” projesiyle Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve “Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı Uygulaması” projesiyle Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü paylaştı.



“Kamudan İş Dünyasına eHizmetler” kategorisinde “Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinde e-İmza ve e-Belge Uygulaması” projesiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ödül aldı. “Kamudan Kamuya eHizmetler” ödülü ise “Orman Yangın Yönetim Sistemi” projesiyle Orman Genel Müdürlüğü’ne verildi.





