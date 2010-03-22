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'Önlem alınmazsa bu gidiş savaşa dönüşecek'

PKK lideri Murat Karayılan, DTP'nin kapatılmasından sonra siyasi çözümün güçleştiğini savunarak, "Kürtler savaşa zorlanıyor" dedi.

22 Mart 2010 02:00

T24 - PKK lideri Murat Karayılan, DTP’nin kapatılmasından sonra siyasi yoldan bir çözümün daha güçleştiğini savunarak, "Ateşkesi sona erdirip yeniden silahlı mücadeleye başlayabiliriz" dedi. DTP'nin kapatılmasıyla siyasi çözümün tahrip edildiğini belirten Karayılan, "Kürtler savaşa zorlanıyor" dedi.

Terör örgütü PKK lideri Murat Karayılan, baharla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki PKK militanlarına yönelik saldırılara başlamasını beklediklerini söyledi.

NTV'nin haberine göre çatışmaların için 1-1.5 aylık bir sürede başlayabileceğini belirten Karayılan, "Saldırılara karşı koyacağız, dolayısıyla bu bahar ayları sorunlu ve olaylı geçebilir" dedi.

DTP’nin kapatılmasına işaret ederek, siyasi çözümün tahrip edildiğini savunan Karayılan, "Kürtler savaşa zorlanıyor. Önlem alınmazsa bu gidiş savaşa dönüşecek" dedi.

Karayılan, "Şiddete artık yer yok demiyoruz. Ama inanıyoruz ki şiddetle ancak belli bir yere kadar gidilebilir. Sonuçta toplumsal sorunların diyalogla çözülmesi gerekir" dedi.

Karayılan, ayrıca örgütün 7 bin üyesinin olduğunu, bu kişilerin yarısından fazlasının da Kuzey Irak’ta bulunduğunu ifade etti.

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