Önlem alınmayan inşaatta bir işçi öldü

Daha önce 'baret yerine şapka' taktıkları için medyada yer alan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binasından bu keç ölüm haberi geldi. Binada gerçekleştirilen büyük onarım inşaatında güvenlik tedbiri alınmadan çalışmalara devam edilmesi sonucu elektrik akımına kapılan bir işçi yaşamını kaybetti.



DHA'nın haberine göre, Yozgat'ta Nisan ayında boşaltılarak onarıma alınan Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binasının onarım inşaatında Necmettin Şahap adlı işçi, sabah arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya başladı.



Bina inşaatının, bölgeye elektrik enerjisi tevzi eden trafonun bulunduğu kesiminde çalışan işçi, yerden yukarı uzatılan metal inşaat malzemesini binaya aktarmaya başladı. Bu sırada metal profilin 31 bin voltluk enerji nakil hattına takılması sonucu akıma kapılan işçi Şahap, binanın terasına düştü.



Arkadaşlarının haber vermesi sonucunda olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaklaşık bir saat kalp masajı yaptığı işçi Necmettin Şahap, kurtarılamayarak can verdi.



Olayın, inşaatın teras bölümünde yaşanması nedeniyle işçinin bulunduğu bölüme ulaşım güçlükle yapıldı. Sağlık ekipleri ve polisler, tahta merdiven yardımıyla elektrik akımına kapılan işçinin bulunduğu yere ulaşabildi. Arkadaşlarının hayatını kaybettiğini öğrenen diğer işçiler sinir krizi geçirdi.

İnşaat alanı daha önce de haber olmuştu

Doğan Haber Ajansı (DHA) tarafından 23 Eylül 2014 tarihinde 'Kültür Müdürlüğü İnşaatında Baret Yerine Şapka' başlığı altında haber servisi yapılmıştı. Olası kaza konusunda uyarıcı habeine rağmen gerekli önlem alınmadığı belirtildi.



