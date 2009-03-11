‘Önlem alınmaması ümit kırıcı’

Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (UTAYSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Sünneli, sanayi üretim endeksindeki düşüşle ilgili olarak "Tedbir ve önlem alınmaması her geçen gün daha fazla ümidimizi kaybetmemize neden oluyor" dedi.



Sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarındaki düşüşü değerlendiren Sünneli, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2009 Ocak Ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını yüzde 21,3 oranında azalma olarak açıkladığını hatırlatarak, bunun "beklenen bir sonuç" olduğunu belirtti.



Sanayi üretimindeki bu azalışa şaşırmadıklarını ifade eden Sünneli, aylardır bu konuda tedbirler alınması gerektiğini üzerine basarak söylemelerine rağmen üretimi artıracak, iş gücü fazlasını ortadan kaldıracak somut bir önlemin ortaya konamadığını, gelinen noktada sanayinin şartelleri indirmeye devam ettiğini vurguladı.



Sünneli, "Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi" diyerek, şunları kaydetti.



"Uyarılarımızın üzerinden aylar geçmesine rağmen önlem alınmadığı için sonuçları ortada. Hala tedbir ve önlem alınmaması her geçen gün daha fazla ümidimizi kaybetmemize neden oluyor. Önlem almak için daha ne bekleniyor, daha ne olması gerek?"



Otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri ihracatının, Türkiye'nin toplam dış satımı içerisindeki payının yüzde 20 düzeyinde olduğunu ve sektörün 2008 yılı sonu itibariyle yaklaşık 25 milyar dolarlık ihracat hacmi ile en çok ihracat yapılan sektörler arasında ilk sırada yer aldığını belirten Sünneli, "İç talebin canlandırılması, fabrikaların ayakta kalabilmesi için çok acil tedbirlerin hemen hayata geçirilmesi gerekiyor. Yoksa fabrikaların kapısına kilit vurulacak ve binlerce insanımız işsizlikle baş başa kalacak" dedi.

