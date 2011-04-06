'Onlarla ben mücadele edeceğim'

T24

Malatya'da da tepki

Adana'da, cenazelerin alımı için morgun önünde bekleyen gruplar slogan atarak Dağlıoğlu, Şakirpaşa ve Hürriyet mahallelerine yürürken, yolda ateş yakarak güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli ve havai fişek attı.Polisin müdahalesi sonucu 6 kişi gözaltına alınırken, bazı kadınlar, gösterilere katılan küçük yaşta çocuklarını kollarından tutup uzaklaştırdı.Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine yüzleri poşuyla kaplı bazı kişiler, yola attıkları kaldırım taşlarını toplayarak, kenara çekti.Halkın göstericilere tepki göstermesinin ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler başta olmak üzere polisler, polis merkezinin önüne kadar çekildi.Bir kadın, Dağlıoğlu Mahallesi'nde görevli ekipleri sevk ve idare eden Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Tunga'nın yanına gelerek, ''Biz de bunlardan bıktık. Çocuklarımıza bir şey olacak diye korkuyoruz. Barış istiyoruz, kimsenin çocuğuna zarar gelmesin istiyoruz. Bunların hepsini uzaklaştıracağım. Ben mücadele edeceğim. Analar ağlamasın'' dedi.Etkisiz hale getirilen teröristlerin ''Mazlum Amed'' kod adlı Aydın Baran (43), ''Yılmaz Ernesto'' kod adlı Çetin Karadağ (22), ''Devrim Sipan'' kod adlı Bülent Döner (34), ''Kandal Kavvar'' kod adlı Emrullah Atalmış (30), ''Boran Nurhak'' kod adlı Önder Konca (25), ''Rojwan Tolhildan'' kod adlı Zeki Durdu (29), ''Ciger Mardin'' kod adlı Şehmus Özalp (23) olduğu tespit edildi.Örgüte 1990 yılında katılan Aydın Baran'ın, eski ''Amanos bölge sorumlusu'' olan ''Panzer Kemal'' kod adlı Medeni Sayılgan'ın yerine Hatay'a gönderildiği öğrenildi.Baran'ın birkaç hafta önce Suriye'den ülkeye giriş yaptığı belirlendi.2006 yılında Şanlıurfa'da örgüte katılan Çetin Karadağ'ın ailesinin de terör örgütüne tepkili olduğu, Karadağ'ın yakınlarının dün gece savcılığa müracaat ederek, cenazelerini grupla birlikte almak istemediklerini belirttikleri kaydedildi.Zeki Durdu'nun Malatya'da toprağa verilişi sırasında aile ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açan grup arasında gerginlik yaşandı.Şehir Mezarlığına getirilen cenazenin taşınması sırasında yüzleri kapalı grubun Öcalan posteri ve Kürtçe pankart açması üzerine aile tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından grup slogan atmama kararı aldı.Cenaze törenine katılan BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Artık hiçbir gencimizin toprağa düşmesini istemiyoruz. Ölümlerin son bulması için biz siyasilere büyük görev düşüyor'' dedi.