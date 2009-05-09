T24 LogoT24 Logo
Spor

Onların yarışı kendileriyle

Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe Güiza'nın attığı gol ile Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

09 Mayıs 2009 03:00

* Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe Güiza'nın attığı gol ile Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. 

* Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında cezası nedeniyle Ankaragücü ile Kayseri'de karşılaşan Galatasaray, Baros'un penaltıdan attığı golle başkent ekibini 1-0 yendi.



Fenerbahçe Güiza ile güldü

Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk iddiası kalmayan Fenerbahçe, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor'u ağırladı. 

İlgili haberler

Maçın yıldızı
Maçın istatistikleri
Maçtan dakikalar

Maça hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. İlk yarı boyunca gol girişimlerinde bulunan Fenerbaçe'nin çabaları sonuç vermedi ve ilk yarı 0-0 sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sürdüren ev sahibi ekip Güiza'nın golüyle 62. dakikada 1-0 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarında her 2 takımda yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadı ve maç 1-0 sona erdi.


G.Saray Kayseri'de güldü

Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü sarı-kırmızılı kulübün cezası nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. 

İlgili haberler

Maçın yıldızı
Maçın istatistikleri
Maçtan dakikalar


Son haftalarda yakaladığı çıkışla ligde 10. sıraya kadar yükselen Ankaragücü, Galatasaray karşısında istediği performansı sergileyemedi.

Oyuna hızlı başlayan Galatasaray, 14. dakikada Çek golcüsü Milan Baros'un penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremedi ve Galatasaray ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede Bouzid'in kırmızı kartla oyun dışında kalmasının ardından daha rahat bir oyun sergileyen Galatasaray, üstünlüğünü ikinci yarıda da korudu ve sahadan 1-0'lık sonuçla galip ayrılarak hanesine 3 puan ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24