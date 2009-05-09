Onların yarışı kendileriyle

Fenerbahçe Güiza ile güldü



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Maçın yıldızı

Maçın istatistikleri

Maçtan dakikalar

Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk iddiası kalmayan Fenerbahçe, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor'u ağırladı.Maça hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. İlk yarı boyunca gol girişimlerinde bulunan Fenerbaçe'nin çabaları sonuç vermedi ve ilk yarı 0-0 sonuçlandı.Karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sürdüren ev sahibi ekip Güiza'nın golüyle 62. dakikada 1-0 öne geçti.Maçın kalan dakikalarında her 2 takımda yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadı ve maç 1-0 sona erdi.Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü sarı-kırmızılı kulübün cezası nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi.Son haftalarda yakaladığı çıkışla ligde 10. sıraya kadar yükselen Ankaragücü, Galatasaray karşısında istediği performansı sergileyemedi.Oyuna hızlı başlayan Galatasaray, 14. dakikada Çek golcüsü Milan Baros'un penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremedi ve Galatasaray ilk devreyi 1-0 önde kapattı.İkinci devrede Bouzid'in kırmızı kartla oyun dışında kalmasının ardından daha rahat bir oyun sergileyen Galatasaray, üstünlüğünü ikinci yarıda da korudu ve sahadan 1-0'lık sonuçla galip ayrılarak hanesine 3 puan ekledi.