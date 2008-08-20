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Dünya

Onları fay hattı değil, Fay Fırtınası vuracak

ABD'nin Florida eyaleti, Karayipler'de onlarca kişinin ölümüne ve büyük yıkıma yol açan tropikal Fay Fırtınası'na hazırlanıyor.

20 Ağustos 2008 03:00

ABD'nin Florida eyaleti, Karayipler'de onlarca kişinin ölümüne ve büyük yıkıma yol açan tropikal Fay Fırtınası'na hazırlanıyor.

Meteoroloji uzmanları, fırtınanın Florida üzerinde kasırgaya dönüşebileceğini belirtiyor. Saatte 97 kilometre hızla ilerleyen fırtına Key West'te su baskınlarına neden oldu.

Florida Valisi Charlie Crist, Fay'in ciddi bir felaket tehdidi oluşturduğunu ama herşeye hazırlıklı olduklarını söyledi. Olağanüstü hal önlemlerinin uygulandığı eyalette 500 asker konuşlandırıldı 8 bin 500 asker de hazır bekletiliyor.

Turistler tahliye ediliyor

Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi, Fay'in yerel saatle sabah saatlerinde Florida'nın batı sahillerinde 119 kilometreye ulaşabileceğini açıkladı. Miami'de kent sakinleri, içme suyu, yakıt ve yiyecek depolamaya başladı. Binlerce turistin tahliye edilmesi nedeniyle otoyollarda kuyruklar oluştu.

Sörfçüler bayram ediyor

Bununla birlikte fırtınanın yarattığı dev dalgalar nedeniyle yüzlerce sörfçü de Miami'ye akın etti.

Küba'da sellere neden olan Fay kasırgası bazı evlerin yıkılmasına yol açtı. Ancak can kaybı olmadı. Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'de ise onlarca kişi öldü. Haiti'de 80 yolcu taşıyan bir otobüs taşan bir nehre uçtu. Birçok kişi ölürken yolculardan yarısı hala kayıp.

Fay, Atlas Okyanusu'nda 2008 kasırga sezonunda altıncı fırtına oldu. Bertha ve Dolly fırtınaları kasırga gücüne erişmişti.

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