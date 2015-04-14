Onlardan bir yıldır haber yok



Nijerya'da 14 Nisan 2014'te terör örgütü Boko Haram militanları Chibok'ta kız öğrencilerin kaldığı bir yurdu basarak 219 öğrenciyi kaçırmıştı. Olayın üzerinden tam bir yıl geçti.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da insanlar düzenlenen dini törenlerde dualar ederek kaçırılan kızları andı. Ayrıca olayı protesto etmek için bir gösteri düzenlenmesi de bekleniyor.

Nijeryalı kızları kurtarmak için başlatılan #BringBackOurGirls kampanyası yetkilileri, ABD'de Empire State binasının kampanyanın renkleri olan kırmızı ve morla ışıklandırılacağını bildirdi. Amaç kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kızları bulup serbest bırakmak için her türlü çabayı gösterme sözü verdi ancak başarı sözü veremeyeceğini belirtti.

Buhari, “Chibok kızlarının kurtarılıp kurtarılamayacağını bilmiyoruz. Nerede oldukları belirsizliğini koruyor. Ne kadar istesem de onları bulacağımıza dair söz veremiyorum” dedi.

2 binden fazla genç kız ve kadın kaçırıldı

Uluslararası Af Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan raporlarda, kadın ve genç kızların kaçırılıp cinsel tacize maruz bırakılmalarının dünya genelinde pek çok ülkede radikaller tarafından bir silah olarak kullanıldığı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün son raporunda, Boko Haram'ın geçen yıl bir şeriat devleti kurma hedefiyle başlattığı saldırılardan bu yana en az 2 bin kız çocuğu ve kadının kaçırıldığı yazıldı.

Raporda kaçırılanların aşçı, seks kölesi ve savaşçı olarak zorla kullanıldığı ve boyun eğmeyenlerin bazen öldürüldüğü yer aldı.

Örgüt, 2014'te 4 binden fazla kişinin öldürüldüğünü tahmin ediyor.

BM'den kınama

BM de pazartesi günkü raporunda Boko Haram ve IŞİD de dâhil silahlı radikal grupların kadınlara karşı cinsel şiddet uygulamasını kınadı.

Raporda Orta Afrika Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Kongo, Irak, Mali, Nijerya, Güney Sudan ve Suriye'de, çatışmalarda militanlarının tecavüzlerde bulunduğu ya da yaptığından şüphelenilen 45 grup sayıldı.

2014 yılı ortasından bu yanan genç kız ve kadınlara yönelik cinsel şiddette büyük artış kaydedildiği belirtildi.