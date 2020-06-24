Onlarca köpeği eve kapatıp işkence yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

Ankara’da evine topladığı kedi ve köpekleri işkence ettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Haber Global’in aktardığına göre, Ankara’da bir kadın evine aldığı kedi ve köpeklere işkence yaptı. Şüpheli kadın, komşuların köpeklerin sesini duyması üzerine polise şikâyet edildi. Bölgeye giden polis ekipleri kadını ikna etmek için uzun süre uğraştı. Evden yaralı ve açlıktan bitkin hale düşmüş 30 köpek çıkarıldı.

Bazı köpeklerin öldüğü ifade edilirken yaralı hayvanlar Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavi altına alındı. Komşuların kadının bir gecekonduya sahip olduğunu belirtmesinin ardından polisler bu eve de gitti. Burada da açlığa terk edilmiş 6 köpek bulundu.

Kadın hakkında yasal işlemlerin devam ettiği belirtilirken eve aynı şikayet dolayısıyla geçmişte 2 kere daha baskın yapıldığı öğrenildi.