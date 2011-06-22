Onlarca El Kaide militanı firar etti!

T24

Yemenli yetkililer ülkenin güneyindeki bir hapishaneden El Kaide’ye üye oldukları düşünülen 40 mahkumun kaçtığını bildirdi. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:Yetkililer, Mukalla kentinde meydana gelen olayda, mahkumların hapishanedeki gardiyanlara saldırarak ellerindeki silahları aldığını, dışarıdaki militanların da eş zamanlı olarak cezaevine saldırıya geçtiğini açıkladı. Kaçanlar arasında terör eylemi suçlamasıyla mahkum edilmiş bazı militanların da bulunduğu belirtildi.Ülkedeki muhalefet yanlısı bir televizyon kanalı ise, "El-Kaide ile bağlantılı 61 mahkumun, el-Mukalla'da, siyasi tutukluların bulunduğu cezaevinden kaçtığını, olayda bir mahkumla, bir güvenlik görevlisinin öldüğünü" bildirdi. Uydudan yayın yapan Süheyl televizyonu, "Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e yakın bir askeri yetkilinin, el-Mukalla'daki mahkumların kaçışını düzenlemekle suçlandığını" da belirtti.Yemen'de aylardır süren huzursuzluklar, El Kaide örgütünün ülkedeki etkisinin genişleyeceği kaygısına yol açmakta. Bir tıbbi görevliyse, Fransız Haber Ajansı AFP'ye verdiği bilgide, olay sırasında iki güvenlik görevlisinin ve bazı militanların yaralandığını kaydetti.