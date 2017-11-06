Onlarca asırlık zeytin ağacının sökülmesine üreticiden sert tepki

Enver Fatih TIKIR- Tarık ARSLAN/BURSA, (DHA) - DSİ tarafından Mudanya\'nın Yalıçiftlik Mahallesi\'ne yapılan göletin su ihtiyacının karşılanması gerekçesiyle Tirilye bölgesindeki üreticiye ait arazide iddiaya göre kamulaştırma yapılmadan onlarca asırlık zeytin ağaçları kesildi. Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten üreticilerden İbrahim Teke ise, \"Haberim olmadan bahçeme Devlet Su İşlerine ait makineler gelip 300- 400 metre mesafede 35-40 ağacımı mahsulü ile beraber kökünden söktüler. Eğer bu asırlık ağaçları kendim sökseydim devlet bana ne kadar ceza verirdi çok merak ediyorum ?\" diye tepki gösterdi.

Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mudanya\'nın Yalıçiftlik Mahallesi\'ne ait bin 240 dekar tarım arazisinin sulanması amacıyla yapılan gölet projesinde yeterli su miktarına ulaşılamayınca iddiaya göre iş makineleri Yalıçiftlik Mahallesindeki doğal su kaynaklarına yönlendirildi. Proje kapsamında toplamda Tirilye mahallesinde zeytin üreticilerine ait tapulu arazide 2 bin ağacın söküleceği iddia edildi. Bu nedenle başlatılan çalışmalar kapsamında 40 dolayında ağacın sökülmesi üzerine üreticiler, kendilerinden habersiz ve kamulaştırma yapılmadan ağaçların kesildiğini belirterek Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu. Ağaçları sökülüp, tarlalarında 6 metre genişliğinde setler kurulan ve bölgedeki su kaynaklarının kesileceğine belirten çiftçiler basın açıklaması ile seslerini duyurmaya çalıştı.

\"ASIRLIK AĞAÇLARI BEN SÖKSEYDİM DEVLET BANA NE KADAR CEZA EVİRİRDİ ?\"

Açıklamada haber verilmeden ağaçlarının kesildiğini belirten İbrahim Teke ise, \"Hiç haberim olmadan bahçeme Devlet Su İşlerine ait makineler gelip 300- 400 metre mesafede 35-40 ağacımı mahsulü ile beraber kökünden söktüler. Nereden bu yetkiyi aldıklarını bilmiyorum. Eğer bu asırlık ağaçları kendim sökseydim devlet bana ne kadar ceza verirdi çok merak ediyorum ?\" diye konuştu.

\"ÇOCUKLARIMI BU AĞAÇLARLA OKUTUYORUM\"

Eşi Fethiye Teke ise tarlalarına geldiklerinde gördüğü manzara karşısında çok üzüldüğünü belirterek, \"40 senedir zeytincilikle geçiniyoruz, çocuklarımı, torunlarımı bu işle, bu ağaçlarla okutuyorum. 35-40 ağacımızı hiç haberimiz olmadan söktüler. Çok mağduruz, bizim sabit bir gelirimiz yok, bunlarla geçiniyoruz\" dedi.

Proje kapsamında tarlası da etkilenecek olan Hüseyin Özata ise tarlaların ikiye bölündüğünü, iki tarafının da kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Özata, \"Çalışmaları biz durdurduk. Eğer durdurmasaydık bizim arazimizden de geçmiş olacaktı. Tarlanın içinden geçmek ya da ağaçları sökmekten ziyade meranın suları gidiyor. Eğer devlet istimlak ederse vermemek gibi bir şansımız yok zaten. Ama bizim arazimizdeki suları alıp gitmesinler. Bizim arazimizdeki suları alırlarsa biz burada ağaçlarımıza ilaç dahi atamayız\" dedi.

\"BÜYÜK BİR FACİA OLDU\"

Mudanya\'nın CHP\'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise zarar gören arazilerde incelemede bulundu. Türkyılmaz, proje demokrasisinin ne kadar önemli olduğunun görülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkyılmaz,, bir bölgeye hizmet yapılacağı zaman bu yörenin o işle alakalı olan insanlarının görüşü alınmadan, düşünceleri alınmadan bir iş yapılırsa sonucun böyle facialar doğurabileceğini öne sürerek, \"Bunları düşünmeden yapılmış işler. Tabii bundan sonra yapılacak olan şey bu projenin alternatifini, çözümünü üretmek ve daha fazla zararı önlemektir. Tüm bunlar için bugün buraya geldik tepkimizi ortaya koyduk. Yaptıklarımız hizmete karşı olduğumuz için değil, hizmet yapılmalı ama hiç zarar verilmeden ya da en az zararla yapılmalıdır. Hiçbir kamulaştırma yapılmadan, haber verilmeden hem de tam mahsul zamanında zeytin ağaçların sökülmesi resmen bir facia oldu\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI