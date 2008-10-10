Onlar Türkiye'nin nakit zengini şirketleri

Türkiye’de 10 büyük şirket ve grubun elinde, en azından 1 milyar dolar olmak üzere toplamda 30 milyar dolar bulunuyor. En büyük nakite de Sabancı ve Koç grupları sahip.



Ekonomist Dergisi'nin bu haftaki sayısında Türkiye'nin nakit zenginleri ile ilgili dikkat çekici bir haber yer aldı. Habere göre 10 büyük grubun elinde önemli bir sermaye birikimi bulunuyor. Aşağıda görebileceğiniz bu grupların elindeki toplam nakit miktarı, yaklaşık 30 milyar dolar. Gruplar, bu nakti ise özellikle enerji başta olmak üzere yeni yatırımlarda ve şirket satın almalarda kullanmayı planlıyor.



İşte Türkiye’nin nakit zenginleri



Sabancı Holding: 2008/6 aylık bilançosuna göre hazır değerlerinde 5.7 milyar dolar var. Son yıllarda grup, büyük varlık satışlarıyla dikkat çekti. Bunun başında da Akbank’ın yüzde 20 hissesinin 3.1 milyar dolara Citi Group’a satışı geliyor. Bunun yanında EnerjiSa’nın yüzde 50 hissesinin Verbund’a satışı,Ak Emeklilik’in küçük hissesinin satışı diğer önemli varlık satışı operasyoları. Son olarak Bossa satıldı. Holding, elindeki nakti özellikle enerji alanındaki yatırımların finansmanında değerlendirmek istiyor. Bunun en son örneği de Başkent Elektrik Dağıtım ihalesinin alınması.



Koç Holding: Tüpraş ve YKB alımlarıyla dikkat çeken Koç Grubu’nun bu alımları uzun vadede ödeyeceğini hatırlatmakta fayda var. Koç, bu alımları yaptı. Ancak bu yıl içinde Migros,Koç Alianz, Koç Allianz Hayat gibi önemli iştirak satışlarını gerçekleştirdi. Bunun yanında Döktaş, Demirdöküm, İzocam, BOS gibi önemli sanayi şirketlerinin satışıyla da adından fazlasıyla söz ettirdi. Grubun hazır değerlerinde 2008/6 aylık dönem itibariyle 5 milyar doları var.



Fiba Grubu: Finansın duayen isimlerinden Hüsnü Özyeğin’in sahibi olduğu grup, Gima’nın 119 milyon dolara CarrefourSa’ya satışının ardından Finansbank’ın yüzde 80’ini de 3 milyar 975 milyon dolara Yunan National Bank of Greece’e sattı. Bu satışlardan eline toplamda 4.1 milyar dolar geçti. Grup, özellikle bölge ülkelerde finans alanında 600 milyon dolarlık yatırım yaptı. Böylece nakit varlığı 3.5 milyar dolara geriledi. Fiba, son olarak Finansbank’taki yüzde 7 hissesini de 700 milyon dolara sattı. Grup finansın yanında enerji ve gemi sanayi alanında da büyümekistiyor.



Oyak: Oyak, Oyakbank’ı 2 milyar 673 milyon dolara ING Bank’a, Axa Oyak Holding’i 525 milyon dolara Axa Grup’a, Oyak Emeklilik’i 170 milyon dolara yine ING Bank’a’a sattı. Oyak Genel Müdürü Çoşkun Ulusoy’un ifadesine göre ellerinde 3.5 milyar dolar nakit var. Nakit değerlendirmek için 15 kişilik yatırım komitesi kuruldu. Değerlemeleri çok düşen ABD ve Avrupa bölgesinde şirket satın almak istiyor. Grup, Türkiye’de ise altyapı yatırımları, sanayi, enerji, madencilik ve mal piyasalarında yatırım yapmak istiyor.



Turkcell: Sektörün lider oyuncusu Turkcell’in 2008/6 aylık bilanço verilerine göre hazır değerlerinde 3 milyar dolarlık nakit varlığı var. Bu nakti başarılı şekilde yöneten Turkcell’in, bölgesel güç olma yolunda bu nakti değerlendirmesi bekleniyor.



Doğuş Grubu: Özellikle 2005 yılında yaptığı varlık satışlarıyla dikkat çekti. Önce Garanti Bankası’nın yüzde 25.5’ini 1.8 milyar dolara GE’ye ve ardından Tansaş’ı 427 milyon dolara Migros’a sattı. 2007 yılında ise Garanti Sigorta ve Garanti Emeklilik’in satışını 669 milyon dolara gerçekleştirdi. Bu işlemlerden toplamda 2.9 milyar dolar nakit kaynak sağladı. Grup Garanti Bankası’nın 4.7’sini 650 milyon dolara geri aldı.



Doğan Holding: 2008/6 aylık bilançosuna göre hazır değerlerindeki paranın miktarı 2.1 milyar dolar. Özelikle Dışbank ve Petrol Ofisi’nin satışından elde edilen gelir, bu paranın önemli bir miktarını oluşturuyor. Son olarak Doğan Holding’in patronu Aydın Doğan, Başbakan Erdoğan’la girdiği tartışmada elindeki nakit miktarının 2.5 milyar dolar olduğunu, bunu da rafineri kurma konusunda değerlendirmek istediğini açıkladı.



Zorlu Holding: Denizbank’ı 3.2 milyar dolara Dexia’ya satarak nakit varlığını bir anda artıran Zorlu, bunun 800 milyon doları ile Karayolları arazisini ve yine 80.5 milyon dolara Deva Holding’in arazisini satın aldı. Holdingin elinde bu hesaba göre bile 2.3 milyar Dolar Nakti Var.



Tekfen: 2008/6 aylık verilere göre hazır değerlerinde 413 milyon dolar var. Bu paranın 182 milyon doları Tekfenbank’ın yüzde 70 hissesinin Mayıs 2006’da Yunan Eurobank’a satışından geliyor. Tekfen Holding son olarak Tekfen İnşaat’ın yüzde 50 hissesinin Socak’a satışından 520 milyon dolar gelir elde edecek. Böylece Tekfen’in elindeki nakit miktarı 930 milyon dolara çıkıyor.



Enka: Dünyanın en zenginleri listesinde yer alın Şarık Tara’nın yönetimindeki Enka İnşaat’ın sadece hazır değerlerinde 910 milyon dolar nakti var. İş hacminin yüzde 40'ını Rusya Bölgesi'nde gerçekleştiriyor. Özellikle Ramstore yatırımları ve buradan elde ettiği yıllık kira gelirleri, şirketin nakit yapısının güçlenmesini sağlıyor.

