Onlar takımlarını nasıl buluyorlar?

Teknik adamlar takımlarının haftasonu performanslarını nasıl değerlendiriyor? Aragones Sivas yenilgisini neye bağlıyor? Skibbe ikinci yarıdaki etkili futbolun nasıl geldiğini açıklıyor... Ertuğrul Sağlam puan kaybının sorumlusu olarak kimi görüyor... Ersun Yanal efsaneyi geri döndürebilecek mi?



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones



Turkcell Süper Lig'in beşinci haftasının açılış maçında Sivasspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Luis Aragones, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Aragoes, ''Bizi bu durumdan çıkaracak tek şeyin galibiyet olduğunun farkındayız. O yüzden daha fazla çalışmamız lazım'' dedi. Edu, Semih ve Deivid gibi oyuncularının sakatlıklarının takımı etkilediğini anlatan Aragones, ''Bizi bu durumdan çıkaracak tek şeyin galibiyet olduğunun farkındayız. O yüzden daha fazla çalışmamız lazım. Daha fazla olayı ciddiye almamız lazım'' diye konuştu.





Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Konyaspor maçında ikinci yarı yaptıkları taktiksel değişiklikle skoru lehlerine çevirdiklerini söyledi.



Skibbe, karşılaşmadan sonra düzenlediği basın toplantısında, Konyaspor'un futboluna saygı duyduğunu ifade ederek, ''Birinci golden sonra bizim futbolumuzu engellediler. Tempomuza ayak uydurdular. Bu galibiyette bize yardımcı olan şuydu; ilk yarının bitmesiyle ikinci yarıda taktik anlamda farklı çıktık, Kewell'i öne aldık. Bu taktiksel değişiklikle rakibimizin kafasını karıştırdık ve oyun oynamalarını engelledik ve kazanmayı bildik'' dedi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam



Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısında 1-0 önde oldukları dönemlerde final paslarını iyi yapamadıklarını ve bundan dolayı istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.



Ertuğrul Sağlam, maç sonrasında düzenlediği basın toplantısında, ligin 5. haftası sonunda 2 puan yitirdiklerini belirterek, ''Beklemediğimiz puan kayıpları oldu. Maç öncesi moral motivasyon üst seviyedeydi. Maçla alakalı çok hoş duygularımız vardı. Skor 1-0 iken final paslarını iyi yapsak farkı açabilirdik. Ancak 2 puanı kaybettik'' dedi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-2 galibiyetleriyle sona eren Antalyaspor karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, bu sezon en tempolu oyunlarını ortaya koyduklarını belirterek, ''Oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum'' dedi.



Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında 5 net pozisyon yakaladıklarını, ancak bunları değerlendiremediklerini ifade eden Yanal, ''Beklemediğimiz anda gol yedik. O dakikadan itibaren oyunu bırakmadık ve maçın sonunda istediğimizi aldık. Oyunu biz kontrol ettik. Bu sezon oynadığımız en yüksek tempolu maçlardan birisiydi, hatta en iyisiydi. Rakibin oyunu yavaşlatma teşebbüslerine rağmen tempoyu hep yükseltmeye çalıştık. Taraftarlarımızı ve oyuncularımı kutluyorum. Oyun ve sonuç olarak Trabzonspor istediğini aldı'' diye konuştu.



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun



Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun ise ''Sivasspor olarak çok mutluyuz. Çünkü dünya sıralamasına baktığınızda dünya devi olmuş bir takımı kendi evimizde, kendi seyircimizle birlikte, mübarek ramazan ayında, hem de Kadir Gecesi'nde yenmek nasip oldu'' dedi.



Kısıtlı bir kadroları olduğunu ifade eden Uygun, ''Ama bana inanmış, inandığı gibi de benim verdiğim görevi en iyi şekilde yerine getiren, futbolun bütün güzelliğini sunmaya çalışan bir Sivasspor var. Karşılığında böyle güzel bir maçta galip gelmek, bayram öncesi taraftarımıza böyle bir mutluluğu yaşatmış olmaktan dolayı gerçekten futbolcu kardeşlerimle gurur duyuyorum. Onların hepsini tek tek alınlarından öpüyorum'' şeklinde konuştu.



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da derbiye yakışır bir oyun sergilediklerini söyledi.



Mesut Bakkal, futbolcularının isteklerinin üst düzeyde olduğunu belirterek, ''Biz, biraz daha baskın görünmemize rağmen galibiyet golü bulamadık. Sahadaki mücadeleden memnunum. İzleyenlerin zevk aldığını düşünüyorum'' dedi.





Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman



Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise zor bir mücadele olduğunu dile getirerek, ''Gençlerbirliği zaten güçlü bir takım ve son haftalarda karşılaşmayı en son isteyeceğimiz takımlardan biriydi. Kaliteli oyuncuları var. Top daha fazla onlardaydı. Oyun üstünlüğü zaman zaman el değiştirdi. Biz de iyi pozisyonlar yakaladık. Böyle bir takım karşısında 1 puan almak iyi görünüyor. İyi bir zamanda öne geçtik ama koruyamadık'' dedi.



Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba



Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kocaelispor maçı sonrası yaptığı açıklamada futbol konuşmak istemediğini, çok sevdiği spor yazarı Kazım Kanat'ı yitirmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.



Aybaba, ''İçimde inanılmaz bir acı var. Bu 3 puanı kendi adıma Kazım Kanat'ın ruhuna gönderiyorum. Onu çok özleyeceğim. 17 yaşımdan beri birlikte büyüdük, birlikte yaşadık. Onun için dua edeceğim, dua edecek herkese de teşekkür ederim'' dedi.





Konyaspor Teknik Direktörü Giray Bulak



Konyaspor Teknik Direktörü Giray Bulak, maçtaki kırılma noktalarında yapılan hatalar nedeniyle Galatasaray karşısında puan alamadıklarını söyledi.



Çok değişik bir maç oynandığını vurgulayan Bulak, ''Konuşsanız hakem arkadaşları eleştirmiş oluyorsunuz, konuşmasanız haksızlığa uğruyorsunuz. İlk gol ofsayt gibi geldi bana. Daha sonra dengeyi sağladık. İkinci yarı faulden gol yedik ve denge yeniden bozuldu. Bunlar kırılma noktaları. Atak yapmak istiyorsunuz, o arada yakalanıyorsunuz. Kırılma noktaları olmasaydı, bu maçtan puan alabilirdik. Bunları bu kadar yardımla beraber durdurmanın yolu zor'' dedi.



Kayserispor'da Teknik Direktör Tolunay Kafkas



Teknik Diektörü Tolunay Kafkas, sakatlıklara rağmen zorlu virajı en az hasarla atlattıkları için mutlu olduğunu ifade etti.



Özellikle genç oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade eden Kafkas, ''Çok önemli eksiklerimiz var. Buna rağmen zorlu virajı en az hasarla atlattığımız için mutluyum. Özellikle genç oyuncuların performansından memnunum. Bu çocuklarımıza destek olmamız lazım. Bu çocuklar Kayserispor'un yıldızı olacak, biraz sabırlı olmamız lazım. Önümüzdeki iki maçta yaralarımızı saracağız. Sakatlarımız düzeldiği zaman daha iyi yerlere geleceğiz'' diye konuştu.



Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay



Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da hakem tarafından tribüne gönderilmesine ilişkin olarak futbol hayatı boyunca kırmızı kart görmediğini, kimseyle dalaşmadığını söyledi.



Hakeme kötü bir şey söylemediğini, sadece pozisyona itiraz ettiğini bildiren Çalımbay, hakemlerin daha esnek olması gerektiğini söyledi. öKayseri'ye puan için geldiklerini vurgulayan Çalımbay, ''İlk yarı basit gol yedik. İkinci yarıda baskı kurduk, ama son vuruşlarda başarılı olamadık. Her maçta 5-6 net pozisyonumuz var, ama değerlendiremiyoruz. Forvet oyuncuların daha dikkatli olması gerekiyor. Oynadığımız oyun neticeye yansımadı. Yeni bir takımız ve lig çok zor. Önümüzdeki maçlarda bunları telafi etmeye çalışacağız'' dedi.



Ankaragücü Teknik Direktörü Hakan Kutlu



Ankaragücü teknik direktörü Hakan Kutlu, ligdeki ilk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Kutlu, Hacettepe maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmanın son 10 dakikasında büyük sıkıntı yaşadıklarını bu sıkıntının sebebinin de ligde bu maça kadar galibiyetleri bulunmaması olduğunu ifade etti.Maçın ilk yarısında çok gol pozisyonu bulduklarını belirten Kutlu,''bugüne kadar galibiyet almadığımız için oyuncularımın üzerinde bir baskı vardı ancak bugün bunu atlattık. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyi bir Ankaragücü göreceğiz. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum'' diye konuştu.



Hacettepe Teknik Direktörü Osman Özdemir



Hacettepe Teknik Direktörü Osman Özdemir de yaptığı açıklamada, Ankara derbisinde pozitif bir futbol oynandığını belirterek, kötü bir golle yenildiklerini kaydetti.



Ankaragücü'ne yenilmelerine rağmen bu maçta kendi kimliklerini bulduklarını belirten Özdemir, ''Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Biz çok dirençli bir ekibiz ve bu direncimizi bundan sonraki haftalarda da göstereceğiz'' dedi.



Gaziantepspor'da Teknik Direktör Nurullah Sağlam



Turkcell Süper Lig'de Denizlispor'u 2-1 yenen Gaziantepspor'da teknik direktör Nurullah Sağlam, genel anlamda oyunun hakiminin kendileri olduğunu belirterek, ''Galibiyeti hak eden bir oyun sergiledik'' dedi.



Sağlam, karşılaşma sonrasında yaptığı değerlendirmede, Denizlispor'un iyi bir defans yaptığını, katı defansı çözebilmek için hafta içinde antrenmanlarda bunun çalışmasını yaptıklarını, nitekim ilk golü bulana kadar rakip karşısında zorlandıklarını belirtti.



Denizlispor Teknik Direktörü Ali Yalçın



Denizlispor Teknik Direktörü Ali Yalçın, iki takımında oyuna iyi başladığını, ilk yarı pozisyon bulduklarını, ancak ikinci yarıda ev sahibi takımını topu iyi çevirmeye başladığını, kupa yorgunluğunu hissetmeye başladıklarını söyledi.



İki takımında oyunu güzelleştirmek adına elinden geleni yaptığını, bol pozisyonlu bir karşılaşma izlediklerini anlatan Yalçın, ''Öncelikle bu iyi oyuna hakem de iyi yönetimi ile katkı yaptı. İyi bir kadromuz var, ama bugün talihsiz iki gol yedik, bir gol bulmamıza rağmen oyunu çeviremedik. Futbolcularımdan umutluyum. diye konuştu.



Kocaelispor'un Teknik Direktör Yılmaz Vural



Kocaelispor ile anlaşan Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımda 17 yeni futbolcu bulunduğunu ve takımın kaynaşması ve adaptasyonu için mesai harcayacağını bildirdi.



Vural, Süper Lig'e yeni yükselen Kocaelispor'da, alınan başarısız sonuçlarla birlikte sıkıntının sürdüğünü ifade etti. Takımın geçen yılki kadrosunun büyük ölçüde değiştiğini söyleyen Vural, ''Kadrosu yeni oluşturulan takımın kaynaşması, oturması için mesai harcayacağım'' diyerek, alınan başarısız sonuçların da takımın motivasyonunu bozduğunu vurguladı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknik Direktörü Abdullah Avcı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise Beşiktaş karşısında pozitif futbol oynadıklarını söyledi.



Avcı, takımının siyah-beyazlı ekip karşısında fazla pozisyona girerek belki de galibiyeti kaçırdığını belirterek, ''Oynanan oyunu lige dönüş olarak değerlendiriyorum'' dedi. Ligin geride kalan 4 haftasında geçen sezonki pozitif futbolu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Avcı, ''Geride kalan haftalarda sıkıntı yaşayan takımımız, Beşiktaş karşısında fazla pozisyona girerek belki de galibiyeti kaçırmıştır. Pozitif futbol oynadığımız da keyif veriyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum'' diye konuştu.





Antalyaspor Teknik Direktörü Jozef Jarabinsky



Antalyaspor Teknik Direktörü Jozef Jarabinsky ise çok ilginç bir maç yaptıklarını söyledi.



Takımının kazanmak için elinden geleni yaptığını ifade eden Jarabinsky, ''Takımım çok iyi çalıştı ama aynı zamanda hatalar da yaptık. Maçta bir sürü fauller vardı. Çok kritik durumlar bizim aleyhimize kullanıldı. Herşeyin dışında iki takımı da kutlamak isterim'' diye konuştu.

