'Onlar çöp değil benim kışlık yakacağım'

Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, 45 yaşındaki Asiye Arslan'ın lise öğrencisi oğlu ile birlikte 19 yıldır yaşadığı evinden bir kamyon çöp çıkardı.



Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri, Rat Mahallesi Güntepe Sokak'ta 3 katlı binanın alt katında oturan Asiye Arslan'ın evinin çöplüğe döndüğünü tespit etti. Polisin ihbarı üzerine belediye temizlik işleri ekipleri, 18 yaşındaki oğlu Arslan Arslan ile birlikte bir süredir eşinden ayrı yaşayan Asiye Arslan'ın evine gitti.



'Belediyeye yardım için gittim, kovuldum'



Asiye Arslan, polis ve belediye ekiplerine kapıyı açmadı. Polisin yardım edeceklerini söyleyerek ikna ettiği Asiye Arslan, yaklaşık yarım saat sonra kapıyı açtı. Polisin, evin temizleneceğini ve kendisine yardım yapılacağını söylemesi üzerine gözyaşlarına boğulan Asiye Arslan, büyük bölümü karton kutulardan oluşan çöpleri kışın sobada yaktığını belirterek, “Beni rahat bırakın. Yardım istemiyorum. Daha önce belediyeye defalarca gittim. Her seferinde kovuldum, beni dinlemediler. Yardım yapacaklarına inanmıyorum” dedi.



Polisin, Asiye Arslan'ı kollarına girerek kapıdan uzaklaştırmasının ardından belediye ekipleri içeriye girerek çöpleri kamyona yüklemeye başladı. Bu sırada evin önüne oturarak ağlamaya devam eden Asiye Arslan'ı polis teselli etmeye çalıştı. Belediye ekiplerinin çalışması sonucu evden bir kamyon çöp çıkarılırken, Arslan'ın evinde beslediği kediler de toplanarak hayvan barınağına götürüldü.



Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürü Nejat Uludüz, polisin ihbarı üzerine yaptıkları incelemede evin çöplüğe döndüğünü tespit ettiklerini belirterek, temizlenmesinin ardından evin onarılacağını, aileye gıda, odun ve kömür yardımı yapılacağını söyledi.



