Onkelinx: Kemal bizim için bir miting yap

T24 - Belçika Başbakan Yardımcısı Lourette Onkelinx, Brüksel’de bir araya geldiği CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na, “Kemal bizim için bir miting yap” teklifinde bulundu. Belçika’da çok sayıda oy kullanma hakkına sahip Türk vatandaşı olduğunu hatırlatan Onkelinx’e, Kılıçdaroğlu, “Ama bizim toplantılarımıza salonlar yetmez, meydan lazım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Belçika Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı ve Belçika Başbakan Yardımcısı Lourette Onkelinx’ten “Kemal bizim için de miting yapsana” teklifi geldi. Onkelinx ile önceki gün konutunda görüşen Kılıçdaroğlu ilginç bir öneriyle karşılaştı.



Onkelinx, Kılıçdaroğlu’na, “Genel başkanlığınızın partinizde yarattığı heyecanı biliyoruz. Yoğun bir referandum kampanyasından da çıktınız. Bundan sonra sizinle daha sık beraber olalım. Belçika’da çok sayıda oy kullanma hakkına sahip olan Türk vatandaşı yaşıyor. Belçika Sosyalist Partisi’ne oy vermeleri konusunda desteklerinizi istiyoruz. Bir seçim toplantısını da Belçika Sosyalist Partisi için Brüksel’de yapmaya ne dersiniz?” dedi. Kılıçdaroğlu da gülerek, “Ama bizim toplantılarımıza salonlar yetmez, meydan lazım” karşılığını verdi. Bunun üzerine Onkelinx, “Tamam o da olur. Kemal bizim için o zaman Brüksel’de bir miting yap” dedi.



Kılıçdaroğlu, bu görüşmenin ardından gece Afyon Emirdağlıların yaşadığı Belçika’daki Türk mahallesine gitti. Fenerbahçeliler Lokali’nde Türk vatandaşlarıyla tanışan Kılıçdaroğlu, burada kısa bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu konuşmasında, “Siyasette iki açmaz var. Biri din sömürüsü, diğeri kimlik siyaseti. Doğu ve Güneydoğu’da bir etnik kimliktir gidiyor. Vatandaşımız aç, ancak açlığını düşünmüyor. Din ve etnik kimlik tartışmasının siyasetin içine sokanlardan kurtulmalıyız” dedi.

Vatana ihanet



Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın BDP’li Emine Ayna’nın referandum sonuçlarını değerlendirmelerini hatırlatıp, “Devlet parçalanırken hoşgörü olur mu? sorusuna “Hayır. Ülkenin bölünmesine hizmet edersen vatanına ihanet etmiş olursun. O yanlışlık da Başbakan’ın ‘Sivas’tan öteye gidemiyorsunuz’ sözüyle başladı. Bir Başbakan bunu söyler mi? Bizi dinlemeye tek kişi bile gelse gidip konuşacağız. Birileri ülkeyi bölmek isterse de buna izin vermeyeceğiz. Biz her zaman üniter yapıdan yana olduk. Bazen marjinal düşünenler çıkabilir. Ama paniğe kapılmaya gerek yok” diye konuştu.





Türban sorununu oturup, çözelim

AB yetkilileriyle görüşmek için gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’deki bir lokalde Belçikalı Türkler ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı “Başörtüsü sorununu biz çözeriz” açıklaması hatırlatılınca şunları söyledi: “Türkiye’de bir sorun var mı? Evet, bir başörtüsü sorunu var. Bu soruna karşı biz ilgisiz kalabilir miyiz? Hayır. Sen siyasetçisin, varsa bir sorun çözeceksin. Onun için diyoruz ki ‘Biz bu sorunu çözeceğiz.’ Bizim AKP ile aramızdaki fark şu: AKP olayı siyasallaştırdı ve siyasallaştırdığı için de çözemiyor. Oysa biz siyasallaştırmıyoruz. Kimse kılık kıyafeti dolayısıyla sorgulanmamalı. Ayrıca kılık kıyafetler yasa konusu da olmaz. Yasalarla kılık kıyafeti düzenleyemezsiniz. Sayın Başbakan dedi ki ‘Çözersen gel çözelim.’ Bizim açımızdan sorun yok. Biz bir siyasetçiye önyargıyla yaklaşmıyoruz. İlla kavga edelim diye düşünmüyoruz. Hep uzlaşma ve barışla toplumun sorununu çözmek için yaklaşıyoruz. ‘Toplumun bir derdi varsa siyasetçiler olarak oturalım, akılla mantıkla onu çözelim’ diyoruz. ”



İktidara geldiklerinde yeni bir anayasa yapacaklarını da söyleyen CHP lideri, “Bizim yaptığımız anayasaya Sayın Başbakan da gelip ’evet’ oyu verecek ben buna inanıyorum” iddiasında bulundu.

Sorgulanamaz



Kılıçdaroğlu, başörtüsüyle ilgili olarak da, “Türkiye’de başörtüsü sorunu olduğunu kabul etmek lazım. Bu sorunu da biz çözeceğiz. AKP sorunu siyasallaştırdığı için çözemez. Kimse kıyafetinden dolayı da sorgulanamaz. Kıyafet yasak konusu olamaz” dedi.

Erdoğan da İspanya’da söylemişti



Başbakan Erdoğan, 2008 başında İspanya’da “Türban velev ki siyasi simge olsun, dünyanın hangi yerinde siyasi simge yasaklanmıştır” demişti. Türkiye’de geniş yankı uyandıran bu sözlere, MHP’nin anında “Yeni anayasa ile çözümü destekleriz” cevabı vermesiyle dönüşü olmayan bir yola girildi. Başörtüsünün nasıl bağlanacağı aylarca tartışma konusu oldu. Aylarca süren tartışmanın ardından üniversitelerde türban serbestisi sağlayan düzenleme MHP’nin de desteğiyle 411 oy alarak Meclis’ten geçti. Düzenleme Anayasa Mahkemesi’nce reddedildi.

Sandığa sahip çıkmak

Halk oylamasında bazı oyların kaybolduğu iddiasıyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Burada yapılması gereken sandığa sahip çıkmak. Eğer o sandık orada çalınmışsa önce dönüp kendimize sormamız lazım, ’Bunun başındaki CHP’li neredeydi?’ Önce onu araştıracağız. Sandığın başındaki kimdi, nereye gitti ve neden sandığı terk etti? Biz defalarca dedik ki ’Sandıklara sahip çıkın, başında bekleyin. Tutanakları alın ve gönderin.’ Dönüşte (çalınan sandığa) bakacağız" dedi.

Yeni anayasa



Bizim yaptığımız anayasaya Sayın Başbakan da gelip ’evet’ oyu verecek ben buna inanıyorum. Biz yargının siyasallaşmasına karşıyız. Yargı siyasallaşırsa toplum ağır bedeller öder. Örnek var, Menderes’in asılması var. Siyasi mahkemede yargılandı. Deniz Gezmiş, o da siyasi mahkemede yargılandı. 16 yaşındaki çocuğun yaşının büyütülüp asılması var. Normal mahkemelerde bunlar olmaz. Onun için biz ’yargı kendi kuralları içinde çalışsın’ diyoruz. İktidar olursak yargıyı bizim düşüncemize uygun şekilde değiştireceğiz. Ne bize hizmet etsin, ne bir başkasına. Yargı halka hizmet etsin.



Faydası ne olacak?



Kılıçdaroğlu, Baykal’ın gündeme getirdiği kurultay talebiyle ilgili tartışmada da taraf olmayacağını açıkladı, “Bu süreçte bize ne fayda sağlayacak” diye sordu.

Yine VIP’ten geçmedi



CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Brüksel’e gidişinde olduğu gibi ayrılırken de VIP’i kullanmadı ancak Türkiye’ye dönüşte THY Yer Hizmetleri’nin azizliğine uğradı. Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği Sekreteryası, THY yetkililerine “TK 7323 seferinde Sayın Kılıçdaroğlu, Samsun Milletvekili Haluk Koç ve Ankara eski Milletvekili Gülsün Bilgehan da bulunuyor” bilgisini verdi. Buna rağmen listelerde bu isimlerin yanına “VIP” işaretinin konulmadığı görüldü. Ancak kaptan pilot Esenboğa Havalimanı’na bilgi verip aprona VIP aracı istedi ve sıkıntı yaşanmadı.