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Öneri MHP'den geldi, muhalefet "Evet" dedi; erken seçim için gözler Erdoğan'a çevrildi

Erdoğan, "Şu an için söyleyecek bir şeyim yok" demişti

17 Nisan 2018 18:58

T24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" çağrısı, siyaset sahnesinde tartışmalara neden oldu. CHP, HDP ve İyi Parti'nin de "destek" mesajı verdiği öneri için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidar partisi AKP tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı. 

Konuya ilişkin olarak Erdoğan'ın yarın (18 Nisan 2018) Bahçeli ile bir araya geleceği, bu görüşmeden sonra bir açıklama yapacağı öğrenildi. 

Kim, ne dedi?

Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önerdi. 

CHP: Biz varız, hazırız

Bahçeli'nin "erken seçim" çağrısının ardından ilk açıklama, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'dan geldi. "Hodri meydan" diyen Tezcan, "Biz varız, Cumhurbaşkanlığı seçimi de milletvekilliği seçimi de erkene alınabilir. Türkiye’nin esaslı ve ciddi bir sorunları var. Hodri meydan diyoruz. Biz her zaman hazırız" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Ana aktörü bekleyelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin "erken seçim" çağrısıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek "Ana aktörü bekleyelim" dedi. Kılıçdaroğlu, seçim atmosferine girildiğini belirterek "Seçim' diyorlar, gelecek inşallah" ifadesini kullandı. 

Kılıçdaroğlu, vatandaşlara yönelik çağrısında daha çok iktidar kanadı tarafından kullanılan "dış güçler" söylemine tepki göstererek "Bunları göndereceğiz. Her şeyi dış güçler yapıyorsa senin fonksiyonun ne kardeşim, sen devleti nasıl yönetiyorsun" diye konuştu. 

HDP:  Kürt tokadı yemeye hazır olun

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla ilgili olarak partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. "AKP'yi devirmenin zamanı geldi" diyen Buldan, sözlerine "Afrin'e giderken Osmanlı tokadı atacağız demişlerdi. Seçimlerde Kürt tokadı yemeye hazırlanın. Kürtlerin attığı tokatla feleğinizi şaşıracaksınız" diye devam etti.

İyi Parti: Bizim için fark etmez

CHP ve HDP'nin ardından konuya ilişkin olarak açıklama yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, erken seçime hazırlıklı olduklarını söyledi. Akşener, “Zamanında ya da erken seçim bizim için fark etmez. Bizim için telaşlanacak bir durum yok” diye konuştu. 

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