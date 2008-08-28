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Dünya

Önerdiği 100 şeyi yapamadan öldü

'Ölmeden Önce Yapılması Gereken 100 Şey' kitabının ABD'li yazarı Freeman, kendi hazırladığı listedekilerin yarısını yapamadan hayatını kaybetti..

28 Ağustos 2008 03:00

'Ölmeden Önce Yapılması Gereken 100 Şey' kitabının ABD'li yazarı Freeman, kendi hazırladığı listedekilerin yarısını yapamadan hayatını kaybetti..

ABD'de çok satanlar listesine giren gezi kitaplarından "Ölmeden Önce Yapılması Gereken 100 Şey"in yazarı Amerikalı Dave Freeman (47), evinde ölü bulundu. Ünlü yazar California'daki evinde düşüp kafasını çarparak hayatını kaybetti.

Bungee yaptı ama esrar içmedi

Yakın çevresi, Freeman'ın kitabında yaptığı tavsiyelerden sadece yarısını gerçekleştirebildiğini söyledi. Bunlar arasında İspanya'daki San Fermin Festivali'nde boğalar tarafından kovalanmak ve Güney Pasifik'te ağaçlardan bungee jumping yapmak da vardı.

Gezi yazarının yakında, Amsterdam'da düzenlenen ve katılımcıların sokakta esrar içerek yürüdüğü "Cannabis Cup" ile ABD'deki bir bira festivaline gitmeyi planladığı öğrenildi. Tek başına yaşayan ve gezen Freeman'ın yakın arkadaşı "Gezmeyi ve seyahat etmeyi çok seviyordu. Ancak zamanı, yazdığı ve görmek istediği yerlere yetmedi" diye konuştu.

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