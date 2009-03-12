'Önemli olan takım ruhu'



UEFA Kupası'nda Galatasaray'ın Hamburg ile 1-1 berabere kalmasının ardından sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçın ardından yaptığı açıklamada oyuncularının mücadelesinden dolayı gurur duyduğunu söyledi.





Korkmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle Almanya'da yaşanan bir olay vardı, bunun için Alman halkına başsağlığı diliyorum. Oyunun genelinde 11'e 11 oynandığı zaman dengeli bir oyun oldu, oyuna iyi yayıldık. Tabii ki 10 kişi kalınca işin şekli değişti, takım ister istemez geriye yaslandı. Kewell'ı stoper oynatmak zorunda kaldık. Futbolda böyle şeyler var, çünkü daha önce biz kendi aramızda planlar yapıyorduk, böyle bir şeyin başımıza gelebileceğini biliyorduk. Kewell da bizi utandırmadı. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Önemli olan skordu, deplasmanda iyi bir skor olduğunu düşünüyorum, avantajlı bir skor aldık. Ama en büykü avantajımız Ali Sami Yen olacak. Zorlu bir periyot bizleri bekliyor, bu zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Oyuncunun kendi pozisyonunda oynaması önemli ama takım halinde ve ruhuyla oynadığınız zaman kimin nerede oynadığı önemli değil. Önümüzde çok önemli bir Trabzonspor maçı var, oyuncularımın orada da tüm güçlerini ortaya koyacağına inanıyorum.



"LİNCOLN İLE GEREKLİ GÖRÜŞMEYİ YAPACAĞIZ"



Korkmaz, Lincoln'ün oyundan çıkarken gösterdiği tepkiyle ilgili şunları söyledi: "Oyuncular kenera gelirken üzülebilir, bunu onun üzüntüsüne veriyorum. Yine de gerekli konuşmayı yapacağız."

