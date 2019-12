Önemli olan şampiyonluk

Antalya kampında basın toplantısı yapan G.Saraylı futbolculardan golcü Milan Baros, beklentisinin fazla gol atmaktan çok takımın şampiyon olması olduğunu söyledi.



Antalya'da kamp yapan Galatasaraylı futbolculardan Milan Baros, Ayhan Akman, Morgan De Sanctis ve Barış Özbek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Milan Baros, Ayhan Akman, Morgan De Sanctis ve Barış Özbek, sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı Concorde De Luxe Resort Otel'de basın mensuplarının önüne çıktı.



Milan Baros, takımında adaptasyon sorunu yaşamadığını belirterek, takımının ve taraftarların performansından çok memnun olduğunu söyledi. Galatasaray forması altına şu ana kadar 19 gol attığını hatırlatan Baros, daha da fazla gol atmayı umduğunu dile getirdi. Baros, ''Benim beklentim fazla gol atmaktan öte, takımımın şampiyon olması. Takımımızda çok kaliteli oyuncular var. Bu kadar kaliteli oyuncularla oynarsanız gol atma şansınız da artıyor. Ama önemli olan sezon sonunda şampiyon olmak'' dedi.



UEFA Kupası'nı kazanmak istediklerini belirten Baros, kupanın favorisi olmadıklarını, ama kupayı kazanacak güçte olduklarını kaydetti.



AYHAN AKMAN: HEDEFİM G.SARAY'DA FUTBOLU BIRAKMAK



Ayhan Akman da 8 yıldır Galatasaray'da futbol oynadığını söyledi. Takımda sürekli forma şansı bulabildiğini ifade eden Akman, ''Performansımı her sene artırmaya çalışıyorum. Ben Galatasaray'ı yeni bir başlangıç olarak kabul ettim. Hedefim futbolu Galatasaray'da bırakmak'' diye konuştu.



Orta sahanın her bölgesinde futbol oynayabileceğini belirten Akman, ''Futbol ve karakter olarak her yerde oynayacağıma kendimi hazırladım. Bu yüzden oynadığım mevkilerde sıkıntı yaşamadım. Hocalarım nerede görev verirse orada oynamaya hazırım'' dedi.



DE SANCTIS: G.SARAY'DA KALMAK İSTİYORUM



Galatasray'ın başarılı kalecisi Morgan De Sanctis, Galatasaray'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.



Sarı-kırmızılı takımda daha fazla kalmak istediğini kaydeden Sanctis, ''Ancak hem Galatasaray-Sevilla hem de Galatasaray-Udinese arasında görüşülmesi gereken daha çok konular var. Ama şu anda tek düşündüğüm Galatasaray ile daha çok müsabakalar kazanmak'' diye konuştu.



BARIŞ ÖZBEK: LİG SONUNA KADAR ŞAMPİYONLUĞU KOVALAYACAĞIZ



Sarı-kırmızılı takımın genç oyuncusu Barış Özbek de şampiyonlukta en büyük aday olduklarını iddia ederek, ligin sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaklarını kaydetti.



Barış, ''Galatasaray'a geldiğimde 'rekabete hazırım' demiştim. Bu yaratılan rekabetle de formamı kaptım'' dedi.



Özbek, gazetecilerin Werder Bremen'de futbol oynayan yakın arkadaşı Mesut Özil'in Türk Milli Takımı formasını giymeyi isteyip istemediğini sorması üzerine, ''Mesut benim Almanya'da oda arkadaşımdı. Onunla bu konuyu çok defa paylaştık. Mesut, Türkiye için futbol oynamak istiyor'' diye yanıt verdi.