'Önemli galibiyet'

Fenerbahçeli futbolcu Lugano, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri derbi karşılaşmadan aldıkları galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



Lugano, maçtan sonra yaptığı açıklamada, şampiyonluğu hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bizim için özellikle bu derbi maçtan galibiyetle ayrılmak çok önemliydi. Üst sıraları ve şampiyonluğu hedefliyorsak, üzerimizde olan takımlarla oynadığımız maçları kazanmamız lazım. Biz şampiyonluk istiyoruz ve bunun da yolu bu maçı kazanmaktan geçiyordu. Biz de bunu başardık ve üst sıralara tırmanışımızı sürdürdük."



Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını anlatan Lugano, "Biz elbette her maça aynı biçimde çıkmak istiyoruz ama büyük futbolcular büyük maçlarda gösterdiği performanslarla daha da büyür. Bizim için önemli olan lig şampiyonluğudur. Bunun için de önümüze gelen rakipleri özellikle evimizde yenmemiz gerekir. Bu maç da bu hedef için kritik bir virajdı. Biz de buradan 3 puan çıkarmayı başardık" diye konuştu.



Uruguaylı futbolcu, oğlunun kendisinden her maçta gol atmasını istediğini ifade ederek, "Çocuğa laf anlatmak zor oluyor. Oğlum benden her zaman gol atmamı istiyor. Ben de ona her zaman asıl görevimin savunmayı dengelemek ve takımımın gol yememesini sağlamak olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Arada sırada gol attığım zaman da elbette hem oğlumu, hem camiamızı hem de kendimi çok mutlu ediyorum" dedi.



ALEX, HASTA HASTA OYNADI



Fenerbahçeli futbolcu Alex'in, özveride bulunarak derbi maçta hasta hasta oynadığı öğrenildi.



Brezilyalı futbolcunun, ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiği ve bu nedenle maçta oyundan alındığı bildirildi.