'Önemli bir galibiyet'

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, 3-1 kazanılan Hacettepe maçında elde edilen 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Michael Skibbe, elde edilen galibiyetten ötürü mutlu ve memnun olduğunu ifade ederek, "Ligin üst taraflarına yaklaşmamız açısından önemliydi. Hep orada kendimizi göstermek istiyoruz ve en üstte olana kadar kazanmayı sürdürmeliyiz" dedi.



Hacettepe ile gayet iyi bir maç yaptıklarını anlatarak, ilk dakikalarda kaçırdıkları pozisyonların ardından rakibe pozisyonlar verdiklerini ve gol yediklerini belirten Skibbe, "Rakibimiz 10 kişi kalınca işimiz kolaylaştı. İkinci devrede gol bulmak adına defansı üçleyip, forveti artırdık. İsteklerimiz de gerçekleşti" diye konuştu.



Başkan Adnan Polat'ın maç sonu, oynan futbolu beğenmediği şeklinde bir değerlendirme yaptığının aktarılması üzerine, "Kendim duymadığım için bir şey söylemek istemiyorum" diyen Alman teknik adam, ikinci yarıda defansı 3 kişi yaparak risk alması konusunda ise, "Biz bugün galip gelmek zorundaydık. Baskı yapma adına çok ofansif bir orta saha ve 2 forvetle bu riski aldık" ifadelerini kullandı.



"DAHA İYİ OYNAMAK ZORUNDAYIZ"



Skibbe, takım olarak oyun kalitelerini yükseltmeleri gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Daha iyi oynamak zorundayız. Rakiplerin kalitesi yükseldikçe, bizim kalitemiz de yükselmek zorunda. Türkiye'den 2 takım uluslararası müsabaka oynuyor. Biz ve Fenerbahçe'nin gruplardaki rakipleri oldukça zorlu. Önemli takımlarla oynuyoruz. Biz de o çıtayı yakalamalıyız. Önümüzdeki Hertha Berlin maçında taraftar desteğimiz yüksek olacak."



"ARICA HAKLI DEĞİL"



Michael Skibbe, teknik direktör Erdoğan Arıca'nın maç sonu Lincoln'e gösterdiği tepkide haklı olmadığını söyledi.



Skibbe, konuyla ilgili yöneltilen bir soruya, "Maalesef meslektaşımın yaptıklarının doğru bir davranış olduğunu düşünmüyorum. Lincoln sırf bu maçta değil, bir çok maçta kastedilen hareketleri yapıyordu. O pozisyonda da karşısında rakip varken değil, boş durumda orta sahadan ileri giderken tekniğini göstererek böyle bir şey yaptı. Karşısında küçük düşüreceği bir rakip oyuncu yoktu. Bu hareketlerini daha önce Almanya'da ve Brezilya'da oynarken yapıyordu. Kendi kalitesini göstermek için yapıyor, rakibi küçük düşürmek için değil" cevabını verdi.



Skibbe, rakibin eksik kalmaması durumunda da kazanabileceklerine inanıp inanmadığının sorulması üzerine, "Kesinlikle galip geleceğimize inanıyorum. İlk dakikalarda kaçırdığımız golleri atsaydık daha farklı da olabilirdi" diye konuştu.



Ayrıca, karşılaşmanın hakemi Süleyman Abay'ı tebrik eden Alman çalıştırıcı, "Penaltı pozisyonunda biz bile neden verildiğini ilk önce göremedik ve anlayamadık. Bizim için çok önemli bir pozisyondu. Orada 2-1 öne geçtik, önemli bir goldü" ifadelerini kullandı.



Skibbe, Lig TV mikrofonlarına ise sakatlığı bulunan defansif orta saha oyuncularının iyileşmeye başladığını belirterek, "Sistem seçimlerini elinizdeki oyunculara göre yaparsınız. Bugüne kadar defansif oyuncularımız hazır olmadığı için farklı sistemde oynuyorduk, şimdi sakat oyuncuların aramıza katılmasıyla daha farklı bir sistemle oynayabiliriz. Ayrıca, tek forvetle oynamamıza rağmen ligin en fazla gol atan takımı biziz, bu da sistemimizin doğru olduğunu gösteriyor" dedi.



Taraftarların desteğinden memnun olduğunu da ifade eden Alman çalıştırıcı, şöyle konuştu:



"Birinci dakikadan itibaren müthiş seyirci gördüm. Son dakikaya kadar takıma çok büyük destek vardı. Ve bizim taraftarlarımız şunu çok iyi biliyor ki, özellikle zor anlarda, durumlarda takımlarına sahip çıkıp destekliyorlar. Bu da çok önemli. Bizim taraftarlarımız bilinçli. Mağlup olduğu zaman taraftarın üzülüp itiraz etmeye hakkı vardır ama beraber üzülmeliyiz."



ARICA: "KAZANMAMIZ ÖNEMLİYDİ"



Hacettepe Teknik Direktörü Erdoğan Arıca, Galatasaray maçından puan almayı hedeflediklerini ama bunu başaramadıklarını söyledi.



Arıca, sıralamadaki yerlerinin iyi olmadığını ve oyuncularının kendilerine olan güvenlerini kazanmaları için acil puanlara ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Kazanmamız önemliydi, ama kötü bir sonuç aldık. Üzgünüz" dedi.



Oyunu iki bölümde değerlendirmek gerektiğini ifade eden Erdoğan Arıca, 11'e 11 oynanan bölümde iyi olduklarını, ancak 9 kişi kalmalarıyla tüm dirençlerini kaybettiklerini aktardı.





LİNCOLN'E TEPKİ



Arıca, karşılaşmanın son bölümlerinde top sektirerek hareket eden Lincoln'ü saygısızlık yapmakla suçladı.



Oyuncuların birbirlerine saygılı olması gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, "9 kişi kalmış takımımızla alay edilmesi gücümüze gitti. Lincoln'e gidip, 'Sana yakışmıyor. Metalist maçında neredeydin' dedim. Öyle 10 kez top sektirilmez. Ayıp. Maç 11'e 11 giderken yapsın bunları, şapka çıkarayım" diye konuştu.



Arıca, kendi oyuncularına da sinirlendiğini anlatarak, görülen kartların gereksiz olduğunu ve gelecek hafta yapacakları Gençlerbirliği maçı öncesi 3 oyuncularından yoksun kalacaklarını dile getirdi.



Hakemin Tozo yerine Teli'ye gösterdiği kart nedeniyle Teli'yi oyundan attığını ifade eden Arıca, "Hakeme kızdım penaltı pozisyonunda top Zoko'nun eline çarptı. Hakemin, siyahla beyazı ayırması lazım. Zoko siyahi oyuncumuz, gitti tam tersi Teli'ye gösterdi" şeklinde konuştu.



Maçta 4. hakeme yaptığı itiraz hakkında ise Arıca, "Skibbe, kendi alanının dışında hakemle sohbet ediyor. Biz edemiyoruz, bu ayrıcalık niye. Kendisine 'Beni yerime yolluyorsunuz, onunla bölgesinin dışında sohbet ediyorsunuz' dedim, 'Otur yerine' dedi" diyerek sözlerini tamamladı.

