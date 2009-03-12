‘One minute’ patentinde geri adım

Yumurta, tavuk, mısır, termik santral derken bu sefer de Başbakan Erdoğan’ın Davos’ta kullandığı “One minute” sözünü marka olarak tescil ettirmek için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuran Abdullah Unakıtan’ın bu girişimi kısa sürdü.



Başbakan’ın Davos çıkışının sembolü haline gelen ’One Minute’i marka olarak kullanmak üzere patent başvurusunda bulunan Abdullah Unakıtan bu başvurusunu geri çekti. Vatan gazetesinin haberine göre, 600 MW’lik termik santral için EPDK’nın kapısını çalan ve AKP çevrelerinde dahi tepki çeken Unakıtanlar’ın bu son iktisadi girişiminin hoş karşılanmadığı, Baba Unakıtan’ın uyarısı ile başvurunun geri çekildiği öğrenildi.



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın oğlu Abdullah Unakıtan, 5 Şubat’ta aile şirketleri A.B Gıda A.Ş’yle “One minute” markasını tescil ettirmek için TPE (Türk Patent Enstitüsü)’ne yaptığı başvuruyu Bakan Kemal Unakıtan’ın isteğiyle geri çekti. Başvuruyu geri çekmek için vekili aracılığıyla TPE’ye başvuran Unakıtan’ın bu talebi resmi evrakta işlem kaydı aldı. Başvurulardaki yoğunluk nedeniyle iptal işleminin bugün yapılması bekleniyor.



Başkan da doğruladı



TPE Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, gelişmeyi doğrularken, “One minute” için yaptığı patentinin iptal edilmesine ilişkin yazılı başvurunun, A.B. Gıda A.Ş. şirketinin vekili tarafından yapıldığını belirtti. TPE Başkanı Asan şunları söyledi:



“Evet konudan ben de haberdarım. Ancak başvuru şirket üzerinden yapıldığı için iptal başvurusu da şirket üzerinden oldu. Vekili kanalıyla patent başvurusunu geri çekmek istediğine ilişkin, yani patent talebinin iptal edilmesine ilişkin dilekçeyle başvuru yapıldı. Bize günde yüzlerce patent işlemi başvurusu oluyor. Patentte işlem sayısı çok yoğun. Bu nedenle patent başvurusunun iptal edilmesine ilişkin başvuru sisteme girmemiş olabilir. Ancak öyle tahmin ediyorum ki yarın (bugün) sisteme girer.”



Partide bile tepki var



Gelişmeyle ilgili AKP ve Maliye Bakanlığı kulisleri de hareketlendi. Başbakan Erdoğan’ın bir süredir Maliye Bakanı Unakıtan’ın ailesinin “iktisadi girişimlerinin” ortaya çıkmasıyla kamuoyunda oluşan tepkiden rahatsızlık duyduğu parti kulislerinde konuşuluyordu. Hatta seçimlerden sonra Bakan Unakıtan’ın kabine dışında bırakacağı iddiaları da uzun süredir gündeme geliyor. AKP kadrolarında da bu nedenlerle Bakan Unakıtan’a yoğun bir tepki oluştuğu belirtiliyor. Tam da ABD dönüşünde Bakan Unakıtan’ın oğlunun yeni iktisadi girişiminin partide de büyük tepkiyle karşılandığı öne sürülüyor. Unaktan’ın, geçirdiği ameliyattan çok kısa bir süre sonra Türkiye’ye dönüşünde ayağının tozuyla kendisini zor durumda bırakan oğluyla ilgili hem Başbakan Erdoğan’dan dolaylı olarak hem de partiden doğrudan tepki aldığı ifade ediliyor. Bu nedenle Bakan Unakıtan’ın oğul Abdullah Unakıtan’tan patent başvurusunu derhal geri almasını istediği belirtiliyor.



5 Mart Perşembe günü Türkiye’ye gelen Maliye Bakanı Unakıtan’ın oğlu Abdullah Unakıtan’ın iptal başvurusunu ise dört gün sonra, 9 Mart 2008’de yaptığı belirtildi.



Bakan mahçup olmuştu



By-pass ameliyatı olduğu ABD dönüşünde havaalanında oğlunun “one minute” sürpriziyle karşılaşan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, “yok böyle bir şey” demiş, ancak oğlunun açıklamalarıyla zor durumda kalmıştı. Unakıtanlar’ın birbiriyle çelişen açıklamalarının ardından bir gazetecinin, “Babanızın bu durumdan haberi yok galiba” demesi üzerine oğul Unakıtan, “Yok. Başbakanımız bu sözü daha yeni söyledi, hemen arkasından ben de müracaat ettim” demişti.



Unakıtan “One minute” markasıyla ilgili “Çeşitli alanlarda müracaat ettik ama hangi alanlarda kullanacağız? İlk başta gıda alanında kullanmayı düşünüyoruz. Ondan sonra bakalım. Geniş bir alan için müracaat ettik. Şu anda çok yeni” demişti. “Başbakan’ın haberi var mı?” sorusuna ise “Yok, zannetmiyorum” karşılığını vermişti.

